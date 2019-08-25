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Джокович: «Медведев – один из фаворитов US Open, но здесь пятисетовые матчи»
Надеемся, что пятисетовики не станут проблемой.
Первая ракетка мира Новак Джокович оценил шансы русского теннисиста Даниила Медведева выиграть US Open.
«Он заслуживает того, чтобы считаться в Нью-Йорке одним из фаворитов. Но здесь пятисетовые матчи, две недели, это «Большой шлем». Другая атмосфера, другой опыт. Здесь нужно больше, чем просто игра – терпение, умение справляться с важным статусом турнира», – цитирует 32-летнего Джоковича New York Times.
- Джокович ведет в противостоянии с Медведевым 3-2. Он взял оба матча в формате пяти сетов (Кубок Дэвиса-2017, Australian Open-2019).
- В то же время Даниил выиграл у Новака последние две игры, включая недавний полуфинал в Цинциннати.
- На US Open первая ракетка мира и первая ракетка России могут встретиться в четвертьфинале.
Надаль: «Медведев впечатляюще играл в августе, но в финале Монреаля не проявил весь свой талант»
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