Первая ракетка мира Новак Джокович оценил шансы русского теннисиста Даниила Медведева выиграть US Open.

«Он заслуживает того, чтобы считаться в Нью-Йорке одним из фаворитов. Но здесь пятисетовые матчи, две недели, это «Большой шлем». Другая атмосфера, другой опыт. Здесь нужно больше, чем просто игра – терпение, умение справляться с важным статусом турнира», – цитирует 32-летнего Джоковича New York Times.

Джокович ведет в противостоянии с Медведевым 3-2. Он взял оба матча в формате пяти сетов (Кубок Дэвиса-2017, Australian Open-2019).

В то же время Даниил выиграл у Новака последние две игры, включая недавний полуфинал в Цинциннати.

На US Open первая ракетка мира и первая ракетка России могут встретиться в четвертьфинале.

Надаль: «Медведев впечатляюще играл в августе, но в финале Монреаля не проявил весь свой талант»

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