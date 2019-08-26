«Медведев не промахивается, – разочарованно проворчал Давид Гоффен после проигранного финала в Цинциннати. – Это как играть со стеной. Он пускает кроссы и ждет подходящего мяча, играет не слишком быстро и не слишком медленно. Матчи с ним – пытка для всех». Бельгиец одновременно упрекнул Даниила в скучном стиле и восхитился его непробиваемостью. Единственное утешение для Гоффена – он далеко не сильнейший теннисист, попавший под первую ракетку России в этом сезоне.

За последний год Медведев превратился в максимально неудобного соперника для Нисикори, Циципаса и Джоковича. Тренер Даниила Жиль Сервара считает, что прогресс спортсмена связан с креативным подходом и поиском слабых мест соперника. Например, в третьем раунде Уимблдона-2018 Медведев играл против Адриана Маннарино и находился в сете от вылета, но выбил соперника из колеи.

На своей подаче русский встал не посередине корта, а очень близко к боковой линии, как делают в парном разряде. «Он отбивал все, поэтому я подумал, что надо сменить ритм. И я попробовал эту безумную подачу», – объяснил Медведев. Необычная тактика сработала – Даниил выиграл два следующих сета и уступил в равной борьбе лишь в решающей партии. Нестандартное решение показало, на что способен Медведев. Мало кто решился бы на эксперименты в третьем раунде турнира «Большого шлема».

Даниил Медведев, УимблдонGetty Images

В 2017-м было трудно предположить, что из всех представителей Next Gen именно Медведев вплотную приблизится к топ-3. Тогда Даниил не беспокоился о режиме, налегал на пищу с высоким содержанием сахара, мало тренировался и больше интересовался видеоиграми. Он шел на 65-м месте в рейтинге ATP и плохо сдерживал эмоции. На Уимблдоне Медведева оштрафовали за брошенные в арбитра монеты.

Поворотным моментом стала победа на турнире в Сиднее в начале 2018-го: Медведев сломил де Минаура благодаря характеру и внезапно захотел больше титулов. «Два года назад я бы просто опустил руки, если бы соперник отыгрался с 3:5, – сказал Даниил о том матче. – Но я выиграл первый титул, и это подстегнуло меня».

С тех пор Медведев развил менталитет победителя: отказался от сладкого, включил в расписание занятия с психологом, разработал специальную диету и превратился в тактического фрика. Как-то Даниил пришел в кафе с тренером, а когда тот вернулся с едой, теннисист уже сидел один за другим столиком, о чем-то размышлял и игнорировал тренера. Сначала Сервара не одобрял рискованных приемов игрока, а потом привык к его странностям на корте и в жизни: «Иногда ты не понимаешь его, а потом просто говоришь: «Вау!»

Медведев осознал, что не обладает талантом Федерера, Надаля или даже Кирьоса, но может стать противоположностью эмоционального Ника благодаря стабильности. Он ворвался на вершину не за счет сильных качеств, а из-за отсутствия очевидных слабостей. Даниил скрывает свои минусы и грамотно казнит недостатки других. «Он очень умный игрок, – сказал Кей Нисикори. – У него нет сильнейшего качества, но он очень хорошо видит, как играют другие, и из-за этого превращается в тяжелого соперника для всех». Стиль русского теннисиста можно назвать оборонительным, скучным или монотонным, но он приносит результат. За последние два сезона Медведев поставил в тупик почти всех соперников по топ-10.

В январе 2019-го он стал сложнейшим препятствием для Джоковича на пути к седьмому кубку Australian Open. Тогда серб выиграл, но на апрельском «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил выбил первую ракетку мира, а в полуфинале Western & Southern Open закрепил успех. «Было трудно пройти его, – сказал Джокович про матч в Австралии. – Большая часть встречи прошла как игра в кошки-мышки. Поэтому матч был очень длинным. Мы обменивались 40-45 ударами в каждом розыгрыше».

Стабильность Медведева проявилась не только в психологической устойчивости на протяжении сезона, но и в терпении по ходу матчей. Даниил дожидался ошибки соперника – долгий обмен кроссами невыносим для игроков, которые привыкли к стремительным атакам. Такие соперники нервничают, когда гейм затягивается, хотя Медведев готов к бесконечному обмену ударами на максимально неудобной для приема высоте.

«Я заставляю людей ошибаться на ударах, к которым они не привыкли, – объяснил Медведев. – Я часто побеждал в матчах, когда соперники просто не готовы к определенному типу удара и допускают слишком много ошибок». После начала турнира в Цинциннати The New York Times опубликовала материал о русском теннисисте под заголовком «Медведев выигрывает некрасиво, но много». Так Даниил превратился в Моуринью тенниса. Португалец всегда считал, что владение мячом лишь увеличивает риск ошибки, и искал слабости соперника – на корте Медведев придерживается схожей тактики.

Кроме затяжных розыгрышей, Даниил использует необычную технику бэкхенда, чтобы ослабить соперника. При ударе мяч идет по такой траектории, будто попадет в сетку, но вместо этого перелетает почти параллельно покрытию. «У Медведева странный и небрежный стиль, – проанализировал технику русского теннисиста Циципас после четвертого подряд поражения от Даниила. – Он играет прямо и низко, это лишает тебя угла. Это сильно раздражает. Проигрываешь в игре с ним подачу и даже не понимаешь, как это произошло».

Плоский бэкхенд Медведева лишает розыгрыш динамики, но на самом деле монотонное перекидывание мяча через сетку – ловушка для соперников. Фирменный удар Даниила получается особенно неудобным и сильным на грунтовом покрытии – там русский выиграл 82 из 124 матчей и завоевал четыре титула. При этом Медведев понимает, что его игра не смотрится как произведение искусства: «Иногда я вижу фото или видео с матчей и даже не понимаю, что я делаю. Но я так играю. Надеюсь, кому-то это нравится. Возможно, это больше похоже на тактику любителя, так что больше обычных людей могут насладиться ей».

Если Медведев дойдет до четвертьфинала US Open, почти гарантированно сыграет там против Джоковича. Два года назад он расценил бы проигрыш первой ракетке мира на поздней стадии как успех, но теперь расклад изменился: у Даниила появился опыт побед над Новаком. После поражения в финале Вашингтона он сказал, что впервые за весь турнир ни на секунду не потерял самоконтроля. Медведев отточил хладнокровие, довел тягучий стиль до совершенства и превратил матчи в пытку для соперников. Если за пределами великой тройки есть игрок, который остановит Ноле на грунтовом мэйджоре, то это долговязый русский.

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