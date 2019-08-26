Первая ракетка мира Наоми Осака в преддверии US Open рассказала об отношении к американской теннисистке Серене Уильямс.

«Я безмерно ее уважаю и равняюсь на нее всю жизнь. Так что до сих пор прихожу в шок, если она ко мне обращается. Сама я с ней не здороваюсь, потому что всегда нервничаю при виде нее. Она выглядит так, словно занята чем-то важным, а я не хочу ей мешать. Мне бы хотелось поговорить с ней о жизни, о том, как она со всем справляется на корте и не только, но не хочу проявлять неуважение и вести себя так, будто я ее протеже.

Я совершенно не считаю себя ее коллегой. Мне нужно выиграть еще 20 «Шлемов» и даже больше, чтобы говорить о себе как о равной Серене», – заявила 21-летняя японка.

Осака – действующая чемпионка US Open: в финале 2018 года она обыграла Серену Уильямс. Матч получился скандальным – американка обвинила судью Карлоса Рамоса в расизме и сексизме.

В первом круге US Open-2019 Наоми встретится с Анной Блинковой.

Тарпищев: «Шарапова имеет небольшое преимущество над Сереной. Шансов на победу много»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android