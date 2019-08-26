Женский US Open еще более непредсказуемый, чем мужской. За последние пять лет турнир выигрывали пять разных теннисисток. Возможно, в этот раз дамы снова преподнесут сюрприз, но сейчас не об этом.

Попробуй вспомнить всех чемпионок американского мэйджора в Открытой эре. Их много, но ты справишься. У тебя есть 8 минут, а в качестве подсказок в правой колонке указаны страны, которые представляли победительницы. Дерзай!

Новак Джокович и Наоми Осака – действующие чемпионы US Open.

Турнир стартует 26 августа и завершится 8 сентября мужским финалом.

Джокович и другие чемпионы. Назови всех победителей US Open в Открытой эре

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