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Надаль, Федерер или Джокович? Угадай про кого из теннисных топов сказали

Надаль, Федерер или Джокович? Угадай про кого из теннисных топов сказали
Дмитрий Панферов

33 мин. назад

Квизы

Неважно, кто выше в рейтинге, слова-то важнее.

О теннисных великанах говорят много и не зря. Они заслужили каждый комплимент, но иногда получают и едкие замечания в свой адрес. Надаль, Федерер и Джокович очень похожи, но в то же время очень разные. Попробуй угадать, о ком из них сказали люди в тесте от Eurosport.ru.

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