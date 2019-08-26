Надаль, Федерер или Джокович? Угадай про кого из теннисных топов сказали

Квизы

О теннисных великанах говорят много и не зря. Они заслужили каждый комплимент, но иногда получают и едкие замечания в свой адрес. Надаль, Федерер и Джокович очень похожи, но в то же время очень разные. Попробуй угадать, о ком из них сказали люди в тесте от Eurosport.ru.

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