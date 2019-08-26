Eurosport
Надаль, Федерер или Джокович? Угадай про кого из теннисных топов сказали
Квизы
Неважно, кто выше в рейтинге, слова-то важнее.
О теннисных великанах говорят много и не зря. Они заслужили каждый комплимент, но иногда получают и едкие замечания в свой адрес. Надаль, Федерер и Джокович очень похожи, но в то же время очень разные. Попробуй угадать, о ком из них сказали люди в тесте от Eurosport.ru.
Другие интерактивные штуки от Eurosport.ru:
Салах умер или ограбил банк? Что чаще гуглят про звезд мирового футбола
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте