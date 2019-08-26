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Шарапова против Серены, матчи Джоковича, Медведева и Касаткиной. Программа первого дня US Open
Стартовый день американского мэйджора.
Арена Артура Эша
Зарина Дияс (Казахстан) – Эшли Барти (Австралия, 2) – в 19:00 по Москве
Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Карбаллес (Испания)
Серена Уильямс (США, 8) – Мария Шарапова (Россия) – в 2:00 по Москве
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Сумит Нагал (Индия)
Арена Луи Армстронга
Тереза Мартинкова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия, 3) – в 18:00 по Москве
Прайнеш Гуннесваран (Индия) – Даниил Медведев (Россия, 5)
Сайсай Чжэн (Китай) – Винус Уильямс (США) – в 2:00 по Москве
Стэн Вавринка (Швейцария, 23) – Янник Синнер (Италия)
Мисаки Дои (Япония) – Мэдисон Киз (США, 10)
Даниил МедведевGetty Images
Грэнд Этэнд
Марко Трунхеллити (Аргентина) – Кэй Нисикори (Япония, 7) – в 18:00 по Москве
Анжелик Кербер (Германия, 14) – Кристина Младенович (Франция)
Сэм Куэрри (США) – Хуан Лондеро (Аргентина)
Софиа Кенин (США, 10) – Коко Вандевеге (США)
Корт №4
Петра Мартич (Хорватия, 22) – Тамара Зиданшек (Словения)
Моника Никулеску (Румыния) – Даяна Ястремская (Украина, 32)
Корентен Муте (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия, 15)
Николас Ярри (Чили) – Камиль Майхрзак (Польша)
Корт №5
Эжени Бушар (Канада) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – в 18:00 по Москве
Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия)
Захари Свайда (США) – Паоло Лоренци (Италия)
Йосихито Нисиока (Япония) – Маркос Джирон (США)
Эжени БушарGetty Images
Корт №6
Мартон Фучович (Венгрия) – Николоз Басилашвили (Грузия, 17) – в 18:00 по Москве
Ивана Йорович (Сербия) – Ига Швёнтек (Польша)
Шуай Пен (Китай) – Варвара Лепченко (США)
Гвидо Пелья (Аргентина, 19) – Пабло Каррено (Испания)
Корт №7
Кристиан Гарин (Чили, 31) – Кристофер Юбенкс (США) – в 18:00 по Москве
Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Мухова (Чехия)
Борна Чорич (Хорватия, 12) – Евгений Донской (Россия)
Кэти Макнелли (США) – Тими Бачински (Швейцария)
Корт №8
Моника Пюиг (Пуэрто-Рико) – Ребекка Питерсон (Швеция) – в 18:00 по Москве
Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Алекс Де Минаур (Австралия)
Доминик Кёпфер (Германия) – Хауме Мунар (Испания)
Моника ПюигEurosport
Корт №9
Мариам Болквадзе (Грузия) – Бернарда Пера (США) – в 18:00 по Москве
Яна Чепелова (Словакия) – Су-Вэй Сьех (Тайвань, 29)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Люка Пуй (Франция, 25)
Ричардас Беранкис (Литва) – Иржи Веселы (Чехия)
Корт №10
Каролин Гарсия (Франция, 27) – Онс Жабер (Тунис) – в 18:00 по Москве
Адриан Маннарино (Франция) – Даниэль Эванс (Великобритания)
Грегур Баррер (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Кэролайн Доулхайд (США) – Цян Ван (Китай, 18)
Корт №11
Тьяго Монтейро (Бразилия) – Брэдли Клан (США) – в 18:00 по Москве
Лорен Дэвис (США) – Юханна Ларссон (Швеция)
Андреас Сеппи (Италия) – Григор Димитров (Болгария)
Магдалена Фрех (Польша) – Лаура Зигемунд (Германия)
Корт №12
Денис Кудла (США) – Янко Типсаревич (Сербия) – в 18:00 по Москве
Александра Саснович (Белоруссия) – Дженнифер Брэйди (США)
Мария Саккари (Греция, 30) – Камила Джорджи (Италия)
Джек Сок (США) – Пабло Куэвас (Уругвай)
Корт №13
Томаш Бердых (Чехия) – Дженсон Бруксби (США) – в 18:00 по Москве
Сунву Квон (Южная Корея) – Уго Дельен (Боливия)
Виктория Голубиц (Швейцария) – Чжэн Шуай (Китай, 33)
Лин Чжоу (Китай) – Синьюй Ван (Китай)
Корт №14
Ана Богдан (Румыния) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – в 18:00 по Москве
Маргарита Гаспарян (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)
Ласло Дьере (Сербия) – Миомир Кечманович (Сербия)
Хуберт Хуркач (Польша) – Жереми Шарди (Франция)
Корт №15
Стив Дарсис (Бельгия) – Душан Лайович (Сербия, 27) – в 18:00 по Москве
Фиона Ферро (Франция) – Дарья Гаврилова (Австралия)
Виктория Кужмова (Словакия) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)
Эллиот Беншетри (Франция) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
Корт №17
Дарья КасаткинаGetty Images
Йоханна Конта (Великобритания) – Дарья Касаткина (Россия) – в 18:00 по Москве
Фабио Фоньини (Италия, 11) – Райлли Опелка (США)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Уитни Осигве (США)
Тэйлор Фритц (США, 26) – Фелисиано Лoпес (Испания) – не ранее 0:00 по Москве
- В прошлом году победителями одиночных разрядов стали Наоми Осака и Новак Джокович.