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Шарапова против Серены, матчи Джоковича, Медведева и Касаткиной. Программа первого дня US Open

Шарапова против Серены, матчи Джоковича, Медведева и Касаткиной. Программа первого дня US Open
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Стартовый день американского мэйджора.

Арена Артура Эша

Зарина Дияс (Казахстан) – Эшли Барти (Австралия, 2) – в 19:00 по Москве

Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Карбаллес (Испания)

Серена Уильямс (США, 8) – Мария Шарапова (Россия) – в 2:00 по Москве

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Сумит Нагал (Индия)

Арена Луи Армстронга

Тереза Мартинкова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия, 3) – в 18:00 по Москве

Прайнеш Гуннесваран (Индия) – Даниил Медведев (Россия, 5)

Сайсай Чжэн (Китай) – Винус Уильямс (США) – в 2:00 по Москве

Стэн Вавринка (Швейцария, 23) – Янник Синнер (Италия)

Мисаки Дои (Япония) – Мэдисон Киз (США, 10)

Даниил Медведев

Даниил МедведевGetty Images

Грэнд Этэнд

Марко Трунхеллити (Аргентина) – Кэй Нисикори (Япония, 7) – в 18:00 по Москве

Анжелик Кербер (Германия, 14) – Кристина Младенович (Франция)

Сэм Куэрри (США) – Хуан Лондеро (Аргентина)

Софиа Кенин (США, 10) – Коко Вандевеге (США)

Корт №4

Петра Мартич (Хорватия, 22) – Тамара Зиданшек (Словения)

Моника Никулеску (Румыния) – Даяна Ястремская (Украина, 32)

Корентен Муте (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия, 15)

Николас Ярри (Чили) – Камиль Майхрзак (Польша)

Корт №5

Эжени Бушар (Канада) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – в 18:00 по Москве

Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия)

Захари Свайда (США) – Паоло Лоренци (Италия)

Йосихито Нисиока (Япония) – Маркос Джирон (США)

Эжени Бушар

Эжени БушарGetty Images

Корт №6

Мартон Фучович (Венгрия) – Николоз Басилашвили (Грузия, 17) – в 18:00 по Москве

Ивана Йорович (Сербия) – Ига Швёнтек (Польша)

Шуай Пен (Китай) – Варвара Лепченко (США)

Гвидо Пелья (Аргентина, 19) – Пабло Каррено (Испания)

Корт №7

Кристиан Гарин (Чили, 31) – Кристофер Юбенкс (США) – в 18:00 по Москве

Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Мухова (Чехия)

Борна Чорич (Хорватия, 12) – Евгений Донской (Россия)

Кэти Макнелли (США) – Тими Бачински (Швейцария)

Корт №8

Моника Пюиг (Пуэрто-Рико) – Ребекка Питерсон (Швеция) – в 18:00 по Москве

Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Алекс Де Минаур (Австралия)

Доминик Кёпфер (Германия) – Хауме Мунар (Испания)

Моника Пюиг

Моника ПюигEurosport

Корт №9

Мариам Болквадзе (Грузия) – Бернарда Пера (США) – в 18:00 по Москве

Яна Чепелова (Словакия) – Су-Вэй Сьех (Тайвань, 29)

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Люка Пуй (Франция, 25)

Ричардас Беранкис (Литва) – Иржи Веселы (Чехия)

Корт №10

Каролин Гарсия (Франция, 27) – Онс Жабер (Тунис) – в 18:00 по Москве

Адриан Маннарино (Франция) – Даниэль Эванс (Великобритания)

Грегур Баррер (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Кэролайн Доулхайд (США) – Цян Ван (Китай, 18)

Корт №11

Тьяго Монтейро (Бразилия) – Брэдли Клан (США) – в 18:00 по Москве

Лорен Дэвис (США) – Юханна Ларссон (Швеция)

Андреас Сеппи (Италия) – Григор Димитров (Болгария)

Магдалена Фрех (Польша) – Лаура Зигемунд (Германия)

Корт №12

Денис Кудла (США) – Янко Типсаревич (Сербия) – в 18:00 по Москве

Александра Саснович (Белоруссия) – Дженнифер Брэйди (США)

Мария Саккари (Греция, 30) – Камила Джорджи (Италия)

Джек Сок (США) – Пабло Куэвас (Уругвай)

Корт №13

Томаш Бердых (Чехия) – Дженсон Бруксби (США) – в 18:00 по Москве

Сунву Квон (Южная Корея) – Уго Дельен (Боливия)

Виктория Голубиц (Швейцария) – Чжэн Шуай (Китай, 33)

Лин Чжоу (Китай) – Синьюй Ван (Китай)

Корт №14

Ана Богдан (Румыния) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – в 18:00 по Москве

Маргарита Гаспарян (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)

Ласло Дьере (Сербия) – Миомир Кечманович (Сербия)

Хуберт Хуркач (Польша) – Жереми Шарди (Франция)

Корт №15

Стив Дарсис (Бельгия) – Душан Лайович (Сербия, 27) – в 18:00 по Москве

Фиона Ферро (Франция) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Виктория Кужмова (Словакия) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)

Эллиот Беншетри (Франция) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

Корт №17

Дарья Касаткина

Дарья КасаткинаGetty Images

Йоханна Конта (Великобритания) – Дарья Касаткина (Россия) – в 18:00 по Москве

Фабио Фоньини (Италия, 11) – Райлли Опелка (США)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Уитни Осигве (США)

Тэйлор Фритц (США, 26) – Фелисиано Лoпес (Испания) – не ранее 0:00 по Москве

  • В прошлом году победителями одиночных разрядов стали Наоми Осака и Новак Джокович.
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