Даниил Медведев в первом круге US Open встречается с представителем Индии Прайнешем Гуннесвараном.

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Медведев – первая ракетка России и пятая в мире.

На последних трех турнирах перед US Open Медведев трижды играл в финале и забрал «Мастерс» в Цинциннати.

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