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🎾Медведев стартует на US Open. Смотри его матч прямо сейчас на Eurosport 1

🎾Медведев стартует на US Open. Смотри его матч прямо сейчас на Eurosport 1
Eurosport

52 мин. назад

Лучший теннисист России в походе за «Шлемом».

Даниил Медведев в первом круге US Open встречается с представителем Индии Прайнешем Гуннесвараном.

Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • Медведев – первая ракетка России и пятая в мире.
  • На последних трех турнирах перед US Open Медведев трижды играл в финале и забрал «Мастерс» в Цинциннати.

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