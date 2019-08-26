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Касаткина проиграла Конте и вылетела в первом же круге
Одной представительницей России в сетке меньше.
Первая ракетка России Дарья Касаткина покинула US Open после первого матча. В стартовом раунде она проиграла британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6.
Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Касаткина допустила на три невынужденные ошибки меньше, чем соперница (33-36), но уступила по виннерсам (14-33). Конта за матч заработала 13 брейк-пойнтов (реализовала 7), у Касаткиной (3 из 5).
- Касаткина вылетела в первом круге на втором мэйджоре подряд – на Уимблдоне она уступила Айле Томлянович.
- Перед US Open Касаткина занимала 42-е место в рейтинге, но точно опустится ниже.
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