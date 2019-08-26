Getty Images

Собака-предсказатель выбрала победителя матча Шарапова – Уильямс

Собака-предсказатель выбрала победителя матча Шарапова – Уильямс
Eurosport

1 час назад

Четырехлапый уверен в успехе американки.

Официальный аккаунт US Open опубликовал прогноз на матч первого круга между представительницей России Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс.

В рамках рубрики Pooch’s Picks прогноз на игру дала собака по кличке Тимбер. Животному предложили на выбор две миски с теннисными мячами, возле которых были расположены фотографии обеих теннисисток. Тимбер выбрала миску с фотографией Серены Уильямс.

Статистика личных встреч Шараповой и Серены говорит явно не в пользу Марии: на счету американки 19 побед, в то время как у россиянки – всего три.

Касаткина проиграла Конте и вылетела в первом же круге

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

US Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте