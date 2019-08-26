Официальный аккаунт US Open опубликовал прогноз на матч первого круга между представительницей России Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс.

В рамках рубрики Pooch’s Picks прогноз на игру дала собака по кличке Тимбер. Животному предложили на выбор две миски с теннисными мячами, возле которых были расположены фотографии обеих теннисисток. Тимбер выбрала миску с фотографией Серены Уильямс.

Статистика личных встреч Шараповой и Серены говорит явно не в пользу Марии: на счету американки 19 побед, в то время как у россиянки – всего три.

Последняя победа Шараповой над Сереной датирована ноябрем 2004 года.

Матч между легендами тенниса начнется 27 июля не раньше 2:00 мск.

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