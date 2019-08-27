Getty Images
Шарапова разгромно проиграла Серене и вылетела в первом круге
Юбилейное 20-е поражение от Уильямс-младшей.
Серена Уильямс победила Марию Шарапову со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался всего 59 минут.
Серена была лучше на подаче – пять эйсов против одного у Шараповой и две двойные ошибки против трех у соперницы.
Мария хорошо подавала первым мячом – 75% (57% у американки), но не выиграла ни одного очка из девяти на второй подаче.
Русская теннисистка допустила 20 невынужденных ошибок при шести виннерсах. Статистика Уильямс – 12 невынужденных и 16 активно выигранных мячей.
- Во втором круге Серена сыграет с Кэти Макнелли, которая в своем матче одолела швейцарку Тими Бачински.
- Уильямс-младшая одержала 20-ю победу над Шараповой и увеличила преимущество по очным матчам с русской теннисисткой – 20-2.
«В Нью-Йорке Мария выиграла всего 38 матчей – худший показатель на «Шлемах». Шарапова на US Open
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте