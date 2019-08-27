Серена Уильямс победила Марию Шарапову со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался всего 59 минут.

Серена была лучше на подаче – пять эйсов против одного у Шараповой и две двойные ошибки против трех у соперницы.

Мария хорошо подавала первым мячом – 75% (57% у американки), но не выиграла ни одного очка из девяти на второй подаче.

Русская теннисистка допустила 20 невынужденных ошибок при шести виннерсах. Статистика Уильямс – 12 невынужденных и 16 активно выигранных мячей.

Во втором круге Серена сыграет с Кэти Макнелли, которая в своем матче одолела швейцарку Тими Бачински.

Уильямс-младшая одержала 20-ю победу над Шараповой и увеличила преимущество по очным матчам с русской теннисисткой – 20-2.

«В Нью-Йорке Мария выиграла всего 38 матчей – худший показатель на «Шлемах». Шарапова на US Open