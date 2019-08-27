Это было больнее, даже чем в финале лондонской Олимпиады. Это было быстрее, чем в 2012-м, хотя на английском газоне Шарапова взяла на один гейм меньше. Серена справилась за 59 минут, а на Машу было жалко смотреть.

На корте Артура Эша русская теннисистка совсем не справлялась со скоростями и сорила мячами. Невынужденные летели с разных ракурсов – с задней линии, при переводах по диагонали, на неподготовленных нетболах с застреванием в полупозиции на хавкорте. Уже при счете 1:6, 0:1 с проигранной подачей Шараповой насчитали 14 собственных ошибок, и это за восемь неполных геймов.

Мария Шарапова – Серена Уильямс, US Open-2019Getty Images

Дело не в усталости. В июле и августе Мария провела лишь четыре матча – один на Уимблдоне, один в Торонто и два в Цинциннати, а встреча с Сереной на US Open состоялась уже в первом круге.

Дело не в неправильно выбранной тактике. Когда ты не добегаешь ногами и не попадаешь простыми мячами в корт, то направление ударов может быть совершенно любым, и оно тебя не спасет.

Дело не в невероятном настрое младшей Уильямс, хотя отчасти и в нем тоже. Американка смяла соперницу, хотя обычно входит в турниры «Большого шлема» с видимой ленцой и пониманием, что выкладываться надо не сейчас, а на второй неделе.

Шарапова превратилась в такую же теннисистку из первых кругов, которая боится Серену еще до выхода на корт. И проигрывает ей на предматчевой разминке, где-то между отработкой форхендов, но еще до тренировки по выходу к сетке. Мария ведь хорошо подавала в этой игре, попала 75% первых мячей, но на второй подаче не взяла ни одну из девяти попыток. У нее было столько же брейк-поинтов, сколько у Уильямс, но американка выиграла четыре, а Маша слила все пять.

У Шараповой были шансы на то, чтобы не влететь с таким грохотом, но вряд ли она взяла бы хоть сет у настолько мотивированной соперницы. Самый показательный момент можно заметить в четвертом гейме второго сета. 15:40, два брейк-поинта и неплохое движение Марии – все это внезапно напоролось на включенные обороты Серены.

На решающем ралли Уильямс собрала все линии, а Маша пошла к сетке, совсем ее не перекрывала и логично нарвалась на обводящий. После этого русская теннисистка окончательно развалилась, попала на 0:30 на своей подаче и плавно покатилась к разгромному поражению. Наверняка в ее голове промелькнула мысль «Это конец», если, конечно, она не научилась до сих пор блокировать подобные позывные в мозгу.

Мария Шарапова, US Open-2019Getty Images

Новое поражение в первом круге ТБШ, второе подряд после подозрительного досрочного завершения с Парментье на Уимблдоне. Если говорить объективно, спокойно и взвешенно, даже не принимая во внимание серию с Сереной, – вы сильно удивитесь объявлению Шараповой о завершении карьеры в конце сезона?

Она вновь рассталась с Томасом Хогстедтом и поменяла тренера, ноющее плечо мешает мощно подавать с правый квадрат, из-за чего каждый второй розыгрыш получается слабее предыдущего и пускает под откос любую тактику. На пресс-конференции после игры с Уильямс русская теннисистка еще раз подтвердила: она хочет провести как можно больше матчей в этом сезоне, но даже после встречи с Контавейт в Торонто потребовалась неделя для нормального восстановления.

Нам всем нужно смириться – возможно, это был лучший момент, чтобы впервые за 15 лет обыграть Серену Уильямс. В нем Мария распалась на атомы в решающих эпизодах и крупно уступила в двух сетах меньше чем за час. Возможно, против другой соперницы шансов было бы больше, но с американкой – сорри, без вариантов.

Сейчас лучше отдохнуть, и это тоже здорово. Инстаграм Маши наконец-то задышал ее любовью к жизни и осознанием, что кроме тенниса есть такие светлые вещи, как мода и прогулки в красивых местах. По соцсетям белокурой русской звезды ясно видно: с каждым днем для Шараповой приходит понимание, что скоро моментов без вечных матчей и тренировок будет намного больше.

Серена Уильямс – Мария Шарапова – 6:1, 6:1

«В Нью-Йорке Мария выиграла всего 38 матчей – худший показатель на «Шлемах». Шарапова на US Open

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