«Все знают, что знаменитая семимесячная травма Надаля на самом деле связана с проваленным допинг-тестом, – в марте 2016-го бывший министр спорта Франции Розелин Башело запустила очередную атаку на легендарного испанца. – Когда теннисист уходит в тень на несколько месяцев, это связано с сокрытием допинга. Это происходит чаще, чем вы думаете». Экс-функционер выступила далеко не первой. Задолго до нее и на протяжении всей карьеры Надаля обвиняют в допинге, а ATP – в сокрытии доказательств.

Победитель «Ролан Гаррос» Янник Ноа связал беспрецедентные успехи Надаля с допинговой системой Испании и «волшебным зельем». Бельгиец Кристоф Розус, как и Башело, обратил внимание на длительные перерывы Рафы в выступлениях и непоследовательные диагнозы. ESPN, Sports Illustrated и The Bleacher Report публиковали колонки с подозрениями в адрес испанца, Tennis Now открыто заявил о связи Надаля с допингом. Кульминацией стал скетч французского пародийного шоу «Куклы», в котором Рафа мочится в канистру из-под бензина и использует иглу для уколов вместо ручки.

Грунтовый король никогда не игнорировал обвинения – наоборот, открыто боролся с ними и требовал от ITF (Международной федерации тенниса) обнародования своих допинг-тестов. «Я верю в спорт и его ценности, – отрезал Надаль в ответ на выступления Башело. – Я никогда не использовал ничего запрещенного. Не делал ничего такого, чтобы восстановиться быстрее». Он даже отсудил у экс-министра 10 000 евро и потратил их на благотворительность во Франции. За последние 13 лет Рафа сделал все ради восстановления репутации. Вот только его аргументы не работали против конспирологии.

В общественном сознании еще живы воспоминания об антидопинговой операции «Пуэрто», которая раскрыла систематические медицинские махинации в Испании, но едва ли наказала всех виновных. Скандал начался в первой половине 2006-го, когда несколько несвязанных расследований по делу об употреблении запрещенных препаратов привели испанскую полицию к одному человеку – доктору Эуфемиано Фуэнтесу. Этот специалист работал с испанскими спортсменами с начала 1980-х и участвовал на начальном этапе подготовки сборной к Олимпиаде-1992.

В молодости Фуэнтес впечатлил спортсменов знаниями новейших технологий. Одной из его клиентов стала легкоатлетка Кристина Перес. После Олимпиады-1988 в ее пробе обнаружили допинг, в том же году она вышла замуж за доктора. «Я знаю, что случилось на Играх в 1992-м, – позже призналась Перес. – Я как ящик Пандоры. Если открыть его, придет конец спорту. Я сохраняю молчание из уважения к соотечественникам».

В мае 2006 года жандармы совершили несколько рейдов на лаборатории Фуэнтеса. Они обнаружили тысячи доз допинга, более двухсот пакетов с кровью и аппаратуру для переливания. К тому времени Фуэнтес был известен сотрудничеством с велогонщиками. Под подозрение сразу попали 56 спортсменов, работавших с доктором. Вспомнили, насколько успешно для Испании прошли Игры-1992: сборная завоевала 13 золотых медалей, хотя за все предыдущие Олимпиады взяла лишь четыре золота.

Фуэнтес работал и с иностранными велогонщиками: американцем Тайлером Хэмилтоном, итальянцем Иваном Бассо, немцем Яном Ульрихом. Некоторые спортсмены признали вину. Они дали показания против Фуэнтеса и его помощников, признались, что медицинские эксперименты над организмом поставили их здоровье под угрозу.

Фуэнтес, наоборот, считал себя недооцененным гением. «Через 20 лет вы дадите мне Нобелевскую премию или поставите памятник за заслуги, – сказал он в 2007-м в интервью немецкому изданию Stern. – Но до этого меня могут убить». Расследование и судебный процесс растянулись на несколько лет – только в 2013-м Фуэнтеса приговорили к году тюрьмы. При этом доктора обвинили в угрозе здоровью людей, поскольку в 2006-м в Испании не было статьи за допинг.

Последствия операции «Пуэрто» не ограничились несколькими арестами и дисквалификациями. Спортивная система целой страны оказалась скомпрометирована на несколько поколений вперед. Стало очевидно, что велоспорт – лишь одна сфера, в которой поработал Эуфемиано. Гонщик Хесус Манцано, показания которого в 2004-м впервые вывели следователей на Фуэнтеса, рассказал в интервью BBC, что часто видел у доктора знаменитых футболистов.

Даже сам Фуэнтес не отрицал, что сотрудничал с теннисистами, боксерами и футболистами, но так и не назвал имен. Расследование увязло в бюрократических деталях и ограничилось велоспортом, но с тех пор любые успехи испанцев связывали с допингом. Французское издание Le Monde открыто назвало в числе клиентов Фуэнтеса «Барселону», «Реал», «Бетис» и «Валенсию», но не привело убедительных доказательств и получило только судебные иски.

Медиа до сих собирают инсайды о каталонских клиниках, в которых травмированных игроков «Манчестер Сити» лечат в рекордно короткие сроки. Но самой главной жертвой (или злодеем) охоты на ведьм, объявленной после операции «Пуэрто», стал Надаль. Антидопинговую систему давно считали слабым местом тенниса, несмотря на кажущуюся прозрачность результатов. Даже Федерер говорил, что наивно считать теннис полностью чистым спортом. Джокович и Маррей выступали за увеличение тестов крови, в то время как Надаля слухи очевидно раздражали. «Не все должны платить за грехи нескольких человек», – как-то бросил Рафа.

Некоторые относятся к внезапным проверкам как к шутке: например, в 2011-м Серена Уильямс заперлась в «комнате страха» у себя дома в Лос-Анджелесе, когда к ней пришел антидопинговый офицер. По данным ITF в 2010-м и 2011-м американка не прошла ни одного «случайного» теста вне конкретного соревнования. Именно недостаточное число таких неожиданных вторжений оставляет вопросы к легитимности системы. В 2012-м теннисистов проверили 2185 раз, но лишь 63 из них относились к так называемым out-of-competition tests (OC). В том же году Джокович, Маррей и Федерер сдали по семь тестов по ходу турниров, но в базе ITF даже не уточняется, были ли это анализы крови или мочи.

Неудивительно, что в таком контексте антидопинговый испанский скандал сделал Надаля неофициальным подозреваемым в употреблении запрещенных препаратов. При этом аргумент о том, что ни один из обнародованных тестов Рафы не содержал запрещенных веществ, не казался хейтерам убедительным. Они вспоминали, что тесты Лэнса Армстронга тоже оказывались чистыми, а подозрения развеивались, пока Американское антидопинговое агентство не вскрыло многолетний обман велогонщика.

Рафаэль НадальGetty Images

В 2012-м Надаль сенсационно проиграл Лукашу Росолу во втором раунде Уимблдона. Чех шел на 100-м месте в рейтинге, но Рафа объяснил вылет жуткими болями в коленях. «Моя подготовка к Уимблдону прошла ужасно, – сказал испанец. – Я отыграл матч первого раунда на инъекциях, иначе это было бы невозможно. Но уколы не помогают колену». Через шесть дней после поражения в Лондоне лагерь Надаля объявил о тендините – воспалении сухожилия левого колена – из-за которого Рафа пропустил Олимпиаду.

В начале августа испанец вернулся на корт, но пропустил и US Open. На этот раз диагноз изменился: у Надаля оказалось не воспаление сухожилия, а синдром Гоффа – болезнь коленного сустава. В сентябре медицинский штаб испанца дал новое заключение – частичный разрыв надколенного сухожилия. Постоянные новости о новых травмах показались экспертам и журналистам подозрительными. Тогда впервые прозвучала версия о том, что ATP скрывает положительную допинг-пробу спортсмена и держит его подальше от официальных турниров.

Чуть позже в интервью The Daily Mail Надаль сказал, что надеется восстановиться к Australian Open на старте следующего сезона, в то время как его дядя Тони пообещал, что Рафа вернется к осеннему Кубку Дэвиса. Нестыковки стали заметнее, когда Надаль вернулся и провел лучший сезон в карьере. В 2013-м он взял «Ролан Гаррос», US Open, Индиан-Уэллс, турниры в Риме, Мадриде, Монреале и Цинциннати и проиграл всего три матча. После затяжных травм от Надаля ждали долгого возвращения, но он сразу вернулся к победам. На протяжении следующих лет допинговая теория обрастала деталями. Болельщики подмечали, как Надаль борется с внезапной потерей волос, пробует нетрадиционные медицинские методики, неожиданно пропускает турниры из-за травм, а потом так же неожиданно возвращается.

Надаль на US Open-2013Eurosport

Дополнительным аргументом стало то, что по правилам ITF имя спортсмена, в пробе которого обнаружили допинг, не сообщалось максимально длительное время. Организация не проясняла регламент наказания, а иногда вообще объявляла о нем постфактум. Так, в мае 2012-го ITF сообщила о положительном допинг-тесте Фернандо Ромболи, за который теннисист получил 8,5 месяцев бана. Нюанс состоял в том, что проступок раскрылся еще в сентябре – тогда же было определено наказание. Оказалось, что Ромболи отбыл дисквалификацию до того, как о ней стало известно.

«Есть вариант раскрывать имена спортсменов на стероидах раньше, – объяснил директор научного отдела ITF Стюарт Миллер. – Но на определенном этапе теннисисты могут предоставить доказательства невиновности. Идея выдвигать обвинения и сообщать имена людей, которые могут оказаться невиновными, противоречит презумпции невиновности». Этот аргумент звучит логично, но даже он не разубедил некоторых в том, что регламент просто подстроился для реализации масштабной схемы по сокрытию антидопинговых преступлений.

По версии сторонников этой теории семимесячное отсутствие Надаля с июня 2012-го по февраль 2013-го связано с так называемым «тихим баном». Так организация подстраховалась на случай провала: если бы о положительной допинг-пробе испанца узнали, оказалось бы, что он уже чист и отбыл наказание. Кроме того, в 2009-м Рафа неожиданно проиграл в четвертом раунде «Ролан Гарроса» Робину Сёдерлингу, а летом снялся с Уимблдона по той же причине, что и три года спустя – загадочные боли в колене.

Надаль всю карьеру отбивается от обвинений в допинге, которые по сути строятся на домыслах и косвенных доказательствах. Подозрения в его адрес предопределили два обстоятельства – не раскрытая до конца допинговая схема в Испании и слабая система проверки спортсменов в теннисе. Возможно, через несколько лет еще одно убедительное скандальное расследование раскроет имена атлетов, которые лечились у докторов вроде Фуэнтеса и пользовались преимуществами системы. До тех пор остается лишь догадываться, кто из теннисистов настоящая легенда, а кто прокачался благодаря препаратам и переливаниям крови.

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