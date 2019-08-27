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Рублев выбил Циципаса в первом круге
В августе Андрей резко прибавил.
Российский теннисист Андрей Рублев в матче первого круга US Open выиграл у грека Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:7(5), 7:6(7), 7:5.
Матч продолжался 3 часа 54 минуты. Рублев выполнил 14 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 20. На счету Циципаса 20 эйсов, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 13. Счет в лично противостоянии стал равным: 1-1.
- В следующем круге Рублев встретится с победителем пары Бьорн Фратанджело (США) – Жиль Симон (Франция).
- В прошлом году победителем US Open в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович.
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