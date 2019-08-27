Карен Хачанов в первом круге US Open встречается с Вашеком Поспишлиом, который представляет Канаду.

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Карен Хачанов – вторая ракетка России.

В 2018 году Карен дошел в Нью-Йорке до третьего раунда, его лучший результат на мэйджорах – четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2019.

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