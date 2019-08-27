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🎾Хачанов стартует на US Open. Смотри его матч прямо сейчас на Eurosport 1

🎾Хачанов стартует на US Open. Смотри его матч прямо сейчас на Eurosport 1
Eurosport

1 час назад

Карен хочет составить компанию Рублеву и Медведеву во втором круге.

Карен Хачанов в первом круге US Open встречается с Вашеком Поспишлиом, который представляет Канаду.

Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • Карен Хачанов – вторая ракетка России.
  • В 2018 году Карен дошел в Нью-Йорке до третьего раунда, его лучший результат на мэйджорах – четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2019.

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