Getty Images
🎾Хачанов стартует на US Open. Смотри его матч прямо сейчас на Eurosport 1
Карен хочет составить компанию Рублеву и Медведеву во втором круге.
Карен Хачанов в первом круге US Open встречается с Вашеком Поспишлиом, который представляет Канаду.
Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Карен Хачанов – вторая ракетка России.
- В 2018 году Карен дошел в Нью-Йорке до третьего раунда, его лучший результат на мэйджорах – четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2019.
«Это как играть со стеной». Необычная техника сделала Медведева топом и кошмаром для Джоковича
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте