Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий девятое место в рейтинге ATP, уступил в первом круге US Open 216-й ракетке мира, канадцу Вашеку Поспишилу.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3 в пользу 29-летнего канадца. За 3 часа 50 минут Хачанов семь раз подал навылет, совершил десять двойных ошибок и 38 невынужденных, реализовал три брейк-пойнта из 12. У Поспишила – 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 61 невынужденная, а также четыре из шести реализованных брейка.

Во втором круге Поспишил сыграет с Теннисом Сандгреном из Америки.

Помимо Хачанова, US Open из топ-10 покинули Доминик Тим (4) и Роберто Баутиста-Агут (10).

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