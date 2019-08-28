Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге US Open обыграла американку Слоан Стивенс, занимающую десятое место в рейтинге WTA.

Матч длился 1 час 23 минуты и завершился в двух партиях со счетом 6:3, 6:4. У 20-летней Калинской – два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех. Стивенс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт

Это первая победа Калинской над теннисисткой из топ-10, Анна попала на турнир через квалификацию.

Во втором круге она сыграет с Кристи Херим Ан из США, которая в первом круге выбила Светлану Кузнецову.

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