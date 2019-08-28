Мужчины

У топ-3 проблем не возникло

Большая тройка без проблем прошла соперников: Новак Джокович – Роберто Карбаллеса, Роджер Федерер – Сумита Нагаля, Рафаэль Надаль – Джона Миллмана. Более чем три сета понадобились только швейцарцу – он вдруг уступил сопернику первую партию со счетом 4:6. В остальном первый круг был легкой прогулкой для супертопов.

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Медведев прошел Гуннесварана, Рублев – Циципаса

Первая ракетка России сделал то, что должен был: Даниилу Медведеву могла помешать усталость после фееричной серии турниров, предваряющих US Open, но он справился с представителем Индии Прайнешем Гуннесвараном в трех сетах – 6:4, 6:1, 6:2. Опасения вызвали только небольшой нервный срыв в конце первой партии и медицинская пауза в третьем – Даниил вызвал на корт физиотерапевта, который разбирался с его бедром. После матча теннисист уверил, что с ним все в порядке – никакой травмы нет. Во втором круге Медведев сыграет с боливийцем Уго Дельеном, который занимает в рейтинге ATP 84-е место.

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Для Андрея Рублева жребий был намного строже и свел его с восьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Матч стал украшением первого круга и продлился 3 часа 54 минуты. Андрей выиграл первый сет, Стефанос взял второй на тайбрейке, а переломным моментом стал третий. Cнова был тайбрейк, и при важнейших 7:7 Циципас не выдержал, а Рублев довел дело до 2-1 по партиям. Четвертый сет получился самым нервным: у грека начались судороги в мышцах, Рублев пытался этим воспользоваться, но спешил и ошибался. Тем не менее, он дожал Циципаса и вышел во второй круг. Там соперник будет сравнительно легче – Жиль Симон занимает в рейтинге 40-е место.

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Тим, Хачанов и Баутиста-Агут вылетели

Топ-10 потеряла не только Циципаса: во второй соревновательный день дружно вылетели Доминик Тим (5 место), Карен Хачанов (9) и Роберто Баутиста-Агут (10). Тим проиграл итальянцу Томасу Фаббиано, Хачанов – канадскому почти ноунейму Вашеку Поспишилу, а сопротивление Баутисты в пяти сетах сломил Михаил Кукушкин. Чуть не ошибся с Раду Алботом Саша Зверев, но испугался вылета и выиграл решающий пятый сет.

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Самым эпичным было поражение Хачанова – он проиграл 216-й ракетке мира. После вылета от Люки Пуя в Цинциннати игра Карена так и не наладилась – он с трудом попадал в корт, делал двойные ошибки и разбрасывался брейк-пойнтами. Поспишил, напротив, отлично подавал (15 эйсов) и реализовал четыре брейка из шести.

Женщины

Серена не заметила Шарапову

Главная вывеска первого круга не оправдала себя по накалу и зрелищности – Серена Уильямс ожидаемо не заметила Марию Шарапову на корте и выиграла за 59 минут. Мария взяла только два гейма, хотя подавала первым мячом лучше американки.

«У меня была маленькая возможность во втором сете, но она здорово подавала. Я хорошо пошла к сетке, но она здорово выполнила удар слева. Она выиграла этот матч за час. Встреча была очень тяжелая. Я надеялась сыграть чуть лучше, но не получилось», – сказала Шарапова после матча. Она не согласна со скептиками и не считает, что ей пора заканчивать карьеру.

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Семь российских теннисисток вылетели, четыре остались

Помимо Шараповой, борьбу на турнире завершили еще шесть российских теннисисток, включая первую ракетку страны Дарью Касаткину – в трех партиях она уступила Йоханне Конте. В борьбе остались Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова – финалистка Цинциннати Светлана Кузнецова скосплеила Хачанова и проиграла американке Кристи Херим Ан, которая не входит в топ-100 рейтинга WTA.

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Самой сенсационной выглядит победа Калинской над Слоан Стивенс – десятой ракеткой мира. Анна впервые обыграла теннисистку из топ-10, хотя сама попала на турнир через квалификацию. Во втором круге она встретится с Херим Ан – обидчицей Кузнецовой.

Почти вся топ-10 на месте

Кроме Стивенс, вся женская десятка справилась с соперницами. Три сета понадобились Осаке и Халеп, остальным хватило двух. В белорусском дерби 13-я ракетка мира Арина Соболенко справилась с Викторией Азаренко.

Мужская сетка US Open

Женская сетка US Open

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