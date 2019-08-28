В ночь со вторника на среду Анна Калинская преподнесла мощную сенсацию. 20-летняя теннисистка в двух сетах завернула 10-ю ракетку мира Слоан Стивенс. Это победа стала первой для Калинской над теннисисткой из топ-10.

Сначала Анна впечатлила нас на корте, потом – в инстаграме. Смотри, какие сочные кадры прятала девушка.

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