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«ATP коррумпирован». Кирьосу грозит дисквалификация за слова о штрафе в Цинциннати
Австралиец с длинным языком выпрашивает новые неприятности.
Австралийский теннисист Ник Кирьос после победы в первом круге US Open над американцем Стивом Джонсоном попал в новый скандал. На пресс-конференции Ника попросили прокомментировать штраф, наложенный на него на турнире в Цинциннати после игры с Кареном Хачановым.
«ATP довольно коррумпирован, но меня это мало беспокоит. Почему мы говорим о том, что было 3 недели назад, а не о том, что я обыграл кого-то на US Open?»
Теперь руководство ATP требует от Кирьоса объяснений и намерено дисквалифицировать игрока, сообщает West Australian.
- Кирьоса тогда оштрафовали на 113 тысяч долларов.
- Во втором круге Ник сыграет с французом Антуаном Хоаном.
Хачанов: «Кирьос талантлив, но у него есть проблемы с головой»
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