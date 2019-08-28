Австралийский теннисист Ник Кирьос после победы в первом круге US Open над американцем Стивом Джонсоном попал в новый скандал. На пресс-конференции Ника попросили прокомментировать штраф, наложенный на него на турнире в Цинциннати после игры с Кареном Хачановым.

«ATP довольно коррумпирован, но меня это мало беспокоит. Почему мы говорим о том, что было 3 недели назад, а не о том, что я обыграл кого-то на US Open?»

Теперь руководство ATP требует от Кирьоса объяснений и намерено дисквалифицировать игрока, сообщает West Australian.

Кирьоса тогда оштрафовали на 113 тысяч долларов.

Во втором круге Ник сыграет с французом Антуаном Хоаном.

Хачанов: «Кирьос талантлив, но у него есть проблемы с головой»

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