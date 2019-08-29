Eurosport
«Сафин на корте был прекрасен. Он был моей маленькой влюбленностью». Большое интервью Кузнецовой
Светлана рассказала то, о чем вы точно раньше не слышали.
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова дала большое интервью Eurosport, в котором поделилась последними подробностями из жизни и взглядами на современный теннис.
В общении с Владасом Ташевым теннисистка обсудила следующие темы:
- Почему на ее матчах часто присутствуют Игорь Николаев и Земфира
- Отношения в семье и то, почему отец не был ни на одном ее матче
- Одежду и стиль
- Дружбу с Сереной
- Почему не возит с собой собаку Дольче
- Защиту Шараповой от нападок медиа
- Друзей в туре и новое поколении игроков
- Планы на жизнь после тенниса
Полностью видеоинтервью смотрите на официальной странице Eurosport во «Вконтакте».
- На US Open-2019 Кузнецова проиграла в первом круге Кристи Ан из США.
- Светлана дважды побеждала на мэйджорах: в 2004-м в США и в 2009-м – на «Ролан Гаррос».
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