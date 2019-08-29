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«Сафин на корте был прекрасен. Он был моей маленькой влюбленностью». Большое интервью Кузнецовой

«Сафин на корте был прекрасен. Он был моей маленькой влюбленностью». Большое интервью Кузнецовой
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Светлана рассказала то, о чем вы точно раньше не слышали.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова дала большое интервью Eurosport, в котором поделилась последними подробностями из жизни и взглядами на современный теннис.

В общении с Владасом Ташевым теннисистка обсудила следующие темы:

  • Почему на ее матчах часто присутствуют Игорь Николаев и Земфира
  • Отношения в семье и то, почему отец не был ни на одном ее матче
  • Одежду и стиль
  • Дружбу с Сереной
  • Почему не возит с собой собаку Дольче
  • Защиту Шараповой от нападок медиа
  • Друзей в туре и новое поколении игроков
  • Планы на жизнь после тенниса

Полностью видеоинтервью смотрите на официальной странице Eurosport во «Вконтакте».

  • На US Open-2019 Кузнецова проиграла в первом круге Кристи Ан из США.
  • Светлана дважды побеждала на мэйджорах: в 2004-м в США и в 2009-м – на «Ролан Гаррос».
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