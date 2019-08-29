Тайсон – главный фанат на US Open. Он боготворит Серену и отдал дочь в теннис

Культовый боксер Майк Тайсон, известный также по ярким эпизодическим ролям в кинофильмах, в последнее время стал частым гостем теннисных матчей и турниров. Звезда «Мальчишника в Вегасе» приехал на US Open и побывал как на трибуне, так и на предшествовавших мероприятиях.

Вот Майк позирует с Гаэлем Монфисом и Элиной Свитолиной.

А вот смотрит матч первого круга между Сереной Уильямс и Марией Шараповой. Конечно же, поддерживает соотечественницу.

Так почему боксер вдруг заинтересовался теннисом? На самом деле, все просто.

Майк боготворит Серену

Майк и Серена – самые одиозные и успешные американские спортсмены начала XXI века. Они встретились и увидели друг в друге много общего: оба штурмовали вершину, не имея ничего, кроме таланта, у обоих – исключительно чемпионский характер. Конечно же, оба умеют постоять за себя не только на ринге и корте.

Тайсон восхищается Уильямс: перед Уимблдоном-2019 он назвал ее невероятной и понадеялся, что она выиграет очередной турнир «Большого шлема». Надежды Майка разрушила Симона Халеп, но на US Open Серена уже прошла в третий круг и ждет соперницу по четвертому.

При этом после скандала на прошлогоднем американском мэйджоре Тайсон не поддержал поведение Уильямс. «Я думаю, было неправильно апеллировать к судье. Она должна была сохранять спокойствие и не спорить с ним. Споры с ним ни за что бы ей не помогли», – цитирует Тайсона MSN.

Дочь Тайсона занимается теннисом

Может, это связано с Сереной, а может, нет, но деcятилетняя дочь боксера Милан увлеклась теннисом. Она тренировалась у Ника Савиано, а кумиром называет, разумеется, младшую Уильямс. В 2016-м девочка заполучила селфи с кумиром...

...а год назад провела совместную тренировку с Новаком Джоковичем на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Сейчас я теннисный папаша, и мы с женой никогда не подумали бы, что будем ездить по Штатам как теннисные родители. Если она продолжит в том же духе, то сыграет на Уимблдоне в 2030 году. У нее есть талант для тенниса, и я ее поддерживаю», – сказал Тайсон в интервью Sport Illustrated.

Милан, конечно же, поехала с папой на US Open и активничает в инстаграме с 26 тысячами подписчиков. Не как индивидуальный блогер – девочка заручилась поддержкой американской федерации тенниса и готовится интервьюировать лучших участников турнира. Возможно, совсем скоро она проявит себя и на теннисных кортах мира.

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