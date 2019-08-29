Getty Images
Медведев играет второй матч на US Open. Смотри его на Eurosport 1!
Русский теннисист продолжает движение ко второй неделе мэйджора.
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге US Open встречается с французом Уго Дельеном.
Трансляция игры уже началась на Eurosport 1. Увидеть ее смогут только жители России. Если вы живете в странах СНГ или у вас нет доступа к телевизору, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Медведев – первая ракетка России и пятая в мире.
- На последних трех турнирах перед US Open Медведев трижды играл в финале и забрал «Мастерс» в Цинциннати.
Медведев против Дельена, матчи Надаля, Рублева, Соболенко. Программа четвертого дня US Open
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте