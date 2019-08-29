Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге US Open встречается с французом Уго Дельеном.

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Медведев – первая ракетка России и пятая в мире.

На последних трех турнирах перед US Open Медведев трижды играл в финале и забрал «Мастерс» в Цинциннати.

Медведев против Дельена, матчи Надаля, Рублева, Соболенко. Программа четвертого дня US Open

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