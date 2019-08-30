Ни одна русская теннисистка не пробилась в третий круг US Open. Это повторение результата Уимблдона

Российские теннисистки не смогли пробиться в третий круг US Open, повторив результат Уимблдона.

Наиболее реальные шансы были у Анастасии Павлюченковой против седьмой сеяной Кики Бертенс, но она ими не воспользовалась. Павлюченкова вела в обеих партиях, но в итоге проиграла 5:7, 4:6.

Анна Калинская уступила Кристи Херим Ан из США (2:6, 3:6), Маргариту Гаспарян разгромила британка Йоханна Конта (1:6, 0:6), Екатерина Александрова в трех сетах проиграла китаянке Чжэн Шуай (6:7 (5), 6:4, 3:6).

На предпоследнем мэйджоре, Уимблдоне, представительниц России также не было в третьем круге.

В мужской сетке борьбу продолжают Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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