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Гауфф стала самой юной участницей третьего круга US Open после Курниковой в 1996-м
Коко стремительно омолаживает теннис.
Американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой участницей третьего круга US Open после Анны Курниковой.
Возраст Гауфф на данный момент составляет 15 лет и 178 дней. В 1996 году Курниковой было 15 лет и 93 дня.
- На US Open Гауфф прошла Анастасию Потапову и Тимеа Бабош, в третьем круге она сыграет с действующей чемпионкой турнира Наоми Осакой.
- US Open-2019 – второй «Большой шлем» в карьере юной американки: первым был Уимблдон, где она дошла до 1/8 финала и уступила будущей победительнице Симоне Халеп.
Ни одна русская теннисистка не пробилась в третий круг US Open. Это повторение результата Уимблдона
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