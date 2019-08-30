Американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой участницей третьего круга US Open после Анны Курниковой.

Возраст Гауфф на данный момент составляет 15 лет и 178 дней. В 1996 году Курниковой было 15 лет и 93 дня.

На US Open Гауфф прошла Анастасию Потапову и Тимеа Бабош, в третьем круге она сыграет с действующей чемпионкой турнира Наоми Осакой.

US Open-2019 – второй «Большой шлем» в карьере юной американки: первым был Уимблдон, где она дошла до 1/8 финала и уступила будущей победительнице Симоне Халеп.

Ни одна русская теннисистка не пробилась в третий круг US Open. Это повторение результата Уимблдона

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