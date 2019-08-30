Мужчины

Как дела у топ-3?

Все здорово только у Рафаэля Надаля. Испанец готовился выйти на корт против Танаси Коккинакиса из Австралии, но соперник так и не пришел. Выяснилось, что Коккинакис, страдающий от постоянных травм, на этот раз повредил правое плечо. «Не могу описать, насколько я сейчас зол и разочарован. Я так много работал, чтобы вернуться на такой уровень. Спасибо всем, кто все равно поддерживает меня, несмотря на все это дерьмо», – заявил Танаси. А Рафа без борьбы вышел в третий круг на Хён Чона – еще одного крайне травматичного теннисиста.

В отличие от испанца, Федерер и Джокович провели два непростых матча. Роджер против Дамира Джумхура еще раз подтвердил, что пока довольно тяжело вкатывается в игры. В сумме с предыдущим турниром в Цинциннати швейцарец упустил три первые партии в трех подряд матчах. Конечно, потом класс сказался, но тенденция все равно дурная (3:6, 6:2, 6:3, 6:4).

Видео - Федерер снова проиграл первый сет, а дальше Джумхуру было очень больно 03:08

Новак победил в трех партиях, но тоже испытывал трудности: в первом сете он проигрывал Лондеро с брейком, во втором – с двумя. Дошло даже до того, что серб вызвал на корт физио и жаловался на плечо (некоторые предполагают, что Джок симулировал). И все-таки дожал неуступчивого соперника. «Мы сделали ультразвук и выявили, что повреждений нет», – сообщил после игры Новак. Выходит, ждать его снятия с матча третьего круга, хейтеры, не стоит.

Что с Медведевым и Рублевым?

Андрей прошел в следующий раунд почти без борьбы. В первом сете россиянин сделал два брейка и легко выиграл партию у Жиля Симона. Уже спустя 15 минут после начала встречи француз вызвал доктора и некоторое время корчился от боли на скамейке. С травмой и отставанием в сет продолжать матч 40-й номер рейтинга не стал.

Видео - Симон повредил спину, отдал первый сет и отказался от сопротивления Рублеву 02:07

А вот Медведев едва не упустил готовую игру с Дельеном. Стартовые полтора часа Даниил подавлял соперника и легко побеждал. Самое интересное и вместе с тем волнительное произошло в конце третьей партии: Медведев вел 4:3 и имел два брейк-пойнта, но свел игру к 5:5 – а там подкрались судороги.

В первые минуты Даниил с трудом стоял на ногах, проиграл сет 5:7 – возник вопрос, стоит ли продолжать. К тому моменту букмекеры перестали верить в российского теннисиста и перевернули коэффициенты в пользу боливийца, но Медведев собрал в кучу эмоции и силы, сделал несколько брейков подряд (при этом проиграл две свои подачи) и вытащил матч. Далее у него Фелисиано Лопес, к которому Даня пообещал быть готовым.

Видео - Медведев громил Дельена, но страшные судороги едва не вынудили его сняться с турнира 03:21

Как там некстген?

Тут перейдем к быстрому перечислению: Зверев снова провел пятисетовик и снова затащил его на флажке – вылетел Тиафо. Александр Бублик во втором матче подряд отыгрался с 0:2 по сетам и сокрушил Томаса Фаббиано – обидчика Доминика Тима. При этом русский из Казахстана допустил 26 двойных ошибок – антирекорд матчей ATP и «Больших шлемов». Южный по-прежнему положительно влияет на Шаповалова – канадец выиграл два матча подряд на втором турнире подряд, чего с ним не случалось 50 лет (шутка!).

Михаил Кукушкин вел сет и брейк против Алексея Попырина, но проиграл в четырех партиях. Алекс де Минаур предсказуемо оказался сильнее Кристиана Гарина – грунт ждет. Удивляет 23-летний поляк Камиль Майхрзак, который следом за Харри убрал еще и Пабло Куэваса. Дженсон Бруксби, 18-летний американец-уайлдкардник, вел сет и 4:0 против Басилашвили, но покинул турнир, а еще Кецманович уступил Паоло Лоренци. 37-летний итальянец повторил лучший результат на «Шлемах», обыграв подряд двух противников, которые в сумме моложе, чем он.

Сенсации?

Пожалуй, к таковым можно отнести легкую победу Пабло Андухала над Лоренцо Сонего. Итальянец и моложе соперника, и выглядел по ходу этого сезона неплохо на всех покрытиях, но проиграл в трех партиях. 32-летний испанец, долгое время отсутствовавший в туре из-за травм, по итогам турнира подберется к своему рейтинговому рекорду – в 2015-м он стоял 32-м.

Нельзя не упомянуть Бенуа Пэра. Француз, который на неделе перед US Open сыграл финал в Уинстон-Сайлеме (проиграл Хуркачу), подавал на матч и имел 5:3, 40-0 в четвертом сете против Альяжа Бедене, но чудом сгорел. После матча кипели страсти: Пэр отказался пожать сопернику руку, потому что тот сказал что-то нехорошее в его адрес по ходу игры.

Женщины

Кто из топов идет дальше?

Практически все. Из сеяных с давлением и соперницами не справились лишь трое: Симона Халеп, Петра Квитова и Арина Соболенко. С первыми двумя более-менее понятно: чешка никак не может набрать форму после травмы и приехала на US Open как на разминку (кстати, не защитила прошлогодний финал), а Арина известна своими перепадами, поэтому в ее случае можно было не удивляться поражению от любой соперницы топ-50.

Кто шокировал, так это Симона Халеп. Конечно, чемпионка Уимблдона не показывала выдающегося тенниса до американского мэйджора, но все же приехала в Нью-Йорк в статусе одного из фаворитов. Тем обиднее для нее вылететь от девушки, не входящей даже в сотню – Тейлор Таунсенд. «Я разочарована результатом, у меня были ожидания, уверенность в игре. В Майами она подошла ко мне в раздевалке после проигрыша и спросила, что ей нужно улучшить. Сегодня она применила это на практике. Так что в следующий раз я ничего не скажу», – включила на пресс-конференции юмор Симона.

Прежде девушки встречались трижды, и Халеп не упускала даже сета. А тут не реализовала матчбол и проиграла. В этом матче американка 105 раз выходила к сетке при 63 виннерах, что тоже вау!

Да, русские девушки снова провалились

Как и на Уимблдоне, на US Open к третьему кругу в женской сетке никого от России не осталось. Гаспарян, Павлюченкова, Калинская и Александрова на четверых взяли у соперниц всего один сет. Кажется, более говорить тут нечего: боль, слезы и разочарование – женскому теннису в России нужен какой-то энергетик.

Видео - Гаспарян вела против Конты ровно один гейм – а потом проиграла 12 подряд 02:41

Кто был хорош?

Кори Гауфф вышла в третий круг и стала самой молодой со времен Анны Курниковой участницей этой стадии. Возраст Гауфф на данный момент составляет 15 лет и 178 дней. В 1996 году Курниковой было 15 лет и 93 дня. Теперь ей предстоит матч против Наоми Осаки – действующей чемпионки.

Алена Остапенко в первом гейме матча против Элисон Риске допустила семь двойных ошибок, что не помешало ей выиграть и его, и встречу в целом. Каролин Возняцки провела второй трехсетовик подряд, но снова победила (Коллинс). Теперь ей будет по-настоящему трудно – далее матч с Андрееску.

Касаткина за год провалилась из топ-10 в пятый десяток. Что произошло с экс-первой ракеткой России?

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