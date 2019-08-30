Прошлый сезон стал самым впечатляющим в карьере Дарьи Касаткиной. Российская теннисистка дебютировала в десятке сильнейших, на «Ролан Гаррос» впервые пробилась в четвертьфинал «Шлема», а следом повторила достижение на Уимблдоне. Первая ракетка России завершила год эмоциональной победой в «Кубке Кремля» и выступила на утешительном Итоговом турнире в Чжухае.

Стремительный прогресс Касаткиной в 2018-м был сопряжен с несколькими факторами, главный из которых – тягучий и стабильный теннис. Дарья нащупала идеальный ритм и игровой баланс – за нее не было страшно в матчах с аутсайдерами, а против топ-10 никогда не посещало ощущение безнадежности. Плюс Дарья неизменно показывала характер – даже в сложные моменты она с покрасневшим лицом выжигала корт. Сейчас все испарилось, и этому есть три причины.

Попытка изменить игровой стиль

Проблемы у Касаткиной начались с первых же матчей нового года. В Брисбене она была в двух очках от победы, но уступила 283-й ракетке мира Кимберли Биррелл. Тот успех стал для 20-летней австралийки мимолетным (сейчас 170-я, удерживает серию из шести поражений) – и первыми граблями под ногами российской теннисистки.

Дарья КасаткинаGetty Images

Шанс выправить ситуацию был на Australian Open, где Дарья, несмотря на позицию в конце топ-10, претендовала на номер один наравне с еще десятью девушками. Но все обернулось третьим поражением подряд и падением в рейтинге. «Каждый год я не очень хорошо начинаю сезон, еще с Австралии, – комментировала неудачи Даша. – Не могу точно сказать, с чем это связано, но считаю, что это нормально, что после предсезонки моя физическая форма пошла вниз, потому что все по-разному реагируют на этот период».

Частично так и произошло: кому-то полтора месяца без игр помогают восстановить силы и прокачать психику, а кто-то теряет тонус и тяжело втягивается в режим. В случае с Касаткиной это лишь половина проблемы. Вторая: неожиданная смена игрового почерка.

По первым матчам стало заметно, что Даша максимально упростила теннис: вместо нетривиального стиля с многообразием коварных ударов она шла в атаку и завершала ее мощными плоскими ударами – в большинстве случаев в сетку. Наиболее показательным в этом смысле стал матч в Австралии против Бачински: обычно вытягивающая из соперниц ошибки Касаткина насобирала 24 невынужденные при шести виннерах и девяти двойных.

Негатив на фоне неудач и расставание с тренером

Ближе к середине февраля Дарью опоясала депрессия, из которой она старалась вылезти самостоятельно. «Начало сезона – полный отстой. Еще хуже, чем в прошлом году. Но большинство игроков проходят через такие периоды, так что нужно просто заставить себя и в этой ситуации видеть позитив, – рассуждала Касаткина. – Дело не в теннисе, а в голове. Может, сказывается усталость от прошлого сезона, потому что он был очень сложный, и я не успела от него отойти».

Даша искала позитив и излучала его в интервью, но на результаты это никак не влияло. 19 февраля россиянка проиграла пятый из семи матчей сезона – Кенин во втором круге Дубая – после чего на три недели взяла перерыв и попутно рассталась с тренером. «Своими успехами двух последних лет я во многом обязана Филиппу, но решила, что должна начать сама отвечать за свой теннис, – мило прощалась с бельгийским коучем Дехасом Касаткина. – Буду скучать по твоим выходам на корт и пению в машине».

Уход от тренера напрашивался, но в данном случае Дарья допустила стратегическую ошибку. Позднее выяснилось, что российская теннисистка – тонкая натура, которой необходимо притереться к новому человеку. «Я не паникую. Это не конец света – не иметь тренера. Ты же не забудешь, как в теннис играть», – отбивалась Касаткина от вопросов о следующем помощнике.

Дарья Касаткина и Филипп ДехасGetty Images

Нового тренера Дарья нашла только спустя четыре месяца после расставания с Дехасом, и хотя спортсменка надеялась, что самостоятельность сделает ее ответственнее и в жизни, и в игре, этого не произошло – поражения продолжали сыпаться и привели ее к соглашению с бывшим наставником Светланы Кузнецовой Карлосом Мартинесом.

Проблемы с физикой

Заключительные полтора месяца прошли для Касаткиной под присмотром испанца, который вернул ее к истокам: Даша заиграла в привычный теннис образца 2018-го и подлечила эмоции. При этом камбэк получился наполовину: из плюсов – случились несколько солидных побед над непростыми соперницами (Кербер, Бузарнеску, Стрыцова); из минусов – физика отвалилась окончательно.

В матче против Андрееску в Торонто было видно, насколько тяжело Касаткиной даются матчи против атакующих соперниц. Особенно на своей подаче: процент выигранных мячей стабильно лежит в районе 50 процентов на первой, и на десяток пойнтов ниже – на второй. Не хватает активности и острых ударов по ходу ралли – от задней линии в основном следуют парашютики в середину корта, откуда летит убойный ответ.

Последний на данный момент матч против Конты на US Open стал очередной классикой для нынешней Даши: на чистых мячах британка сносила ее с корта и забрала таким образом первую и третью партии. Вторую Касаткина вытянула не только благодаря стальному характеру, но и везению – именно в тот отрезок уместился спад соперницы (15 невынужденных у Конты было в выигранных сетах, 21 – в проигранном втором).

Видео - Касаткина проиграла Конте в первом круге и лишилась статуса первой ракетки России 02:48

Исправить этот сезон уже нереально – он станет абсолютно худшим за пять лет (в 2014-м у Даши была отрицательная разница побед и поражений – 0:2, сейчас – 10:17), но будет полезен с точки зрения опыта. Из него можно извлечь несколько плюсов:

Эксперименты ни к чему не приведут. Привычный и обкатанный стиль сработает даже в самой плачевной ситуации.

Работа без тренера – не выход из ситуации. Тем более на четыре и более месяцев.

Поиск новых возможностей удивить соперника. Если физические возможности не позволяют действовать в привычной манере.

После всех злоключений Даша скатилась в конец пятого десятка и потеряла статус первой ракетки России. Но винить ее в чем-то – последнее дело. Особенно в рамках нестабильного женского тенниса, где даже первые ракетки приходят на смену друг другу чуть ли не каждую неделю.

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