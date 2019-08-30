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Зверев – о 12-минутном перерыве Тиафо: «Не знаю, что можно делать столько времени в туалете»
Наверное, американец просто перенервничал.
Немецкий тенниcист Александр Зверев раскритиковал соперника по второму кругу US Open Френсиса Тиафо за слишком долгую паузу во время матча.
«Надеюсь, это скоро изменится. Мне не хочется, чтобы у нас, молодых игроков, создавался имидж, будто мы используем любой способ сбить соперника с ритма. Он нарушил мой ритм – покинул корт на 12 минут, а это уже довольно много.
Не знаю, что можно делать 12 минут в туалете. Подобное чаще наблюдается у молодых теннисистов, и мне это не нравится. Более старшие так не делают. Если Федерер или Надаль пойдут в туалет, они вернутся через две минуты», – цитирует 22-летнего Зверева Bild.
- Зверев обыграл Тиафо в пяти сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3.
- В третьем круге он встретится с Альяжем Бедене из Словении.
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