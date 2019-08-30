Немецкий тенниcист Александр Зверев раскритиковал соперника по второму кругу US Open Френсиса Тиафо за слишком долгую паузу во время матча.

«Надеюсь, это скоро изменится. Мне не хочется, чтобы у нас, молодых игроков, создавался имидж, будто мы используем любой способ сбить соперника с ритма. Он нарушил мой ритм – покинул корт на 12 минут, а это уже довольно много.

Не знаю, что можно делать 12 минут в туалете. Подобное чаще наблюдается у молодых теннисистов, и мне это не нравится. Более старшие так не делают. Если Федерер или Надаль пойдут в туалет, они вернутся через две минуты», – цитирует 22-летнего Зверева Bild.

Зверев обыграл Тиафо в пяти сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3.

В третьем круге он встретится с Альяжем Бедене из Словении.

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