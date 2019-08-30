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Жена Джоковича будет варить мыло из собственного грудного молока

Жена Джоковича будет варить мыло из собственного грудного молока
Eurosport

21 мин. назад

Супруге первой ракетке мира жаль выбрасывать молоко просто так.

Елена Джокович, супруга первой ракетки мира Новака Джоковича, объявила о том, что будет изготавливать косметику из собственного грудного молока.

«Я вернулась домой после нескольких месяцев отдыха и обнаружила кучу упаковок с грудным молоком. Я не могла поверить, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что мне придется их выбросить, но я не могу так поступить.

К счастью, для молока можно найти предназначение – делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!» – приводит слова Елены The Sun.

  • В настоящий момент муж Елены выступает на финальном мэйджоре теннисного сезона – US Open.
  • Новак – действующий победитель US Open. Ранее в этом году он выиграл Australian Open и Уимблдон.

«Если спохватились за месяц, готовьте тонну терпения и примерно 35 тысяч рублей». Путь на US Open

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