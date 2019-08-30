Елена Джокович, супруга первой ракетки мира Новака Джоковича, объявила о том, что будет изготавливать косметику из собственного грудного молока.

«Я вернулась домой после нескольких месяцев отдыха и обнаружила кучу упаковок с грудным молоком. Я не могла поверить, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что мне придется их выбросить, но я не могу так поступить.

К счастью, для молока можно найти предназначение – делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!» – приводит слова Елены The Sun.

В настоящий момент муж Елены выступает на финальном мэйджоре теннисного сезона – US Open.

Новак – действующий победитель US Open. Ранее в этом году он выиграл Australian Open и Уимблдон.

«Если спохватились за месяц, готовьте тонну терпения и примерно 35 тысяч рублей». Путь на US Open

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