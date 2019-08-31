Даниил Медведев обыграл в третьем круге Фелисиано Лопеса со счетом 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4 и устроил по ходу матча шоу со зрителями.

При счете 3:4 в первом сете русский теннисист проиграл гейм на подаче с 40-15, после чего с досады вырвал полотенце из рук болбоя и бросил его на корт. После мгновенно вынесенного предупреждения за неспротивное поведение Медведев завелся еще больше. Он кинул ракетку в сторону рефери и крикнул: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все чудилы. Вы все чудилы. Ты не должен сидеть на вышке».

После этого эпизода трибуны начали болеть за Лопеса. Даниил им саркастически аплодировал, а после показал средний палец. Режиссер вывел это на экран арены, что еще больше разозлило фанатов, которые радовались и ухали ошибкам Медведева.

После победы Медеведев продолжил провоцировать болельщиков: «Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы не выиграл. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать!»

За неспортивное поведение и неприличные жесты Даниил заплатит два штрафа по 20 тысяч долларов.

В четвертом круге он сыграет с Домиником Кёпфером из Германии.

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