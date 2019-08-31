Даниил Медведев после победы над Фелисиано Лопесом в третьем круге US Open продолжил раззадоривать зрителей, которые поддерживали испанца. После того, как теннисист из России дал волю эмоциям и показал средний палец трибунам, болельщики радостно встречали каждую ошибку Даниила.

«Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что я был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!

Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – сказал Медведев свистящим фанатам.

В четвертом круге он сыграет с Домиником Кёпфером из Германии.

Медведев показал средний палец трибунам и под уханье фанатов победил Лопеса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android