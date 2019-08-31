Первая ракетка мира Новак Джокович во время тренировки перед матчем третьего круга US Open против Дениса Кудлы поругался c болельщиком на трибунах.

Серб начал занятие на два часа позже расписания из-за проблем с плечом. Через несколько минут после начала тренировки кто-то из зрителей крикнул: «Может быть, снимешься?»

Джокович услышал реплику и подошел к фанату: «Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду». Также сообщается, что он попросил фотографию этого человека.

Джокович обыграл Кудлу со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

В четвертом круге его соперником станет Стэн Вавринка.

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