«Поверь мне, я найду тебя». Джокович пригрозил фанату за совет сняться с US Open
Сербу не понравилось предложение зрителя его тренировки.
Первая ракетка мира Новак Джокович во время тренировки перед матчем третьего круга US Open против Дениса Кудлы поругался c болельщиком на трибунах.
Серб начал занятие на два часа позже расписания из-за проблем с плечом. Через несколько минут после начала тренировки кто-то из зрителей крикнул: «Может быть, снимешься?»
Джокович услышал реплику и подошел к фанату: «Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду». Также сообщается, что он попросил фотографию этого человека.
- Джокович обыграл Кудлу со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
- В четвертом круге его соперником станет Стэн Вавринка.
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