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«Слишком часто слушаю подобное дерьмо». Федерера разозлили слова Эванса про влияние Роджера

«Слишком часто слушаю подобное дерьмо». Федерера разозлили слова Эванса про влияние Роджера
Eurosport

43 мин. назад

Швейцарец сделал очень жесткое заявление.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер недоволен постоянными обвинениями в преференциях со стороны организаторов крупных турниров.

Его соперник по матчу третьего круга US Open Дэниел Эванс возмутился лишним днем отдыха у 20-кратного победителя мэйджоров: «Было тяжело. Но уже не первый раз игрок с более высоким рейтингом имеет, скажем так, влияние. И, конечно, турнир хочет, чтобы Роджер прошел дальше, а не я. Так что это можно понять».

На слова британца последовала оперативная реакция. «Я не помню, чтобы я что-то просил. Не знаю, просила ли моя команда. Наверное, вопросы о предпочтениях были.

Но это не значит, что «Роджер попросил, Роджер получил». Запомните это, я слишком часто слушаю подобное дерьмо. Мне уже надоело слушать, что я все решаю. Это делают турнир и телеканалы. Мы можем высказать мнение – это да. Но я все равно выйду на корт, даже если меня поставят на 4 часа утра», – цитирует Федерера Tennis365.

  • Федерер выиграл со счетом 6:2, 6:2, 6:1.
  • В четвертом круге Роджер сыграет с Давидом Гоффеном.
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