Швейцарский теннисист Роджер Федерер недоволен постоянными обвинениями в преференциях со стороны организаторов крупных турниров.

Его соперник по матчу третьего круга US Open Дэниел Эванс возмутился лишним днем отдыха у 20-кратного победителя мэйджоров: «Было тяжело. Но уже не первый раз игрок с более высоким рейтингом имеет, скажем так, влияние. И, конечно, турнир хочет, чтобы Роджер прошел дальше, а не я. Так что это можно понять».

На слова британца последовала оперативная реакция. «Я не помню, чтобы я что-то просил. Не знаю, просила ли моя команда. Наверное, вопросы о предпочтениях были.

Но это не значит, что «Роджер попросил, Роджер получил». Запомните это, я слишком часто слушаю подобное дерьмо. Мне уже надоело слушать, что я все решаю. Это делают турнир и телеканалы. Мы можем высказать мнение – это да. Но я все равно выйду на корт, даже если меня поставят на 4 часа утра», – цитирует Федерера Tennis365.

Федерер выиграл со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

В четвертом круге Роджер сыграет с Давидом Гоффеном.

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