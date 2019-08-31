Белорусская теннисистка Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.

«Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года – самый веселый и интересный период в моей жизни. Что это было за время! Это был поистине лучший период, когда я нашел себя и свое предназначение.

Знаю, что иногда было трудно, но все равно очень тяжело с этим прощаться. С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал все возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше. Всего лучшего на пути дальше, Тигр», – написал Турсунов в инстаграме.

Соболенко также поблагодарила Турсунова и пожелала ему удачи в будущем.

Ниже несколько ярких картин из их совместной работы.

Истбурн, июль 2018

Вдохновенная прямая речь Соболенко на старте работы с Турсуновым: «Он невероятный. Я представить не могла, что он окажется таким крутым. Он все делает для меня. Делится собственным опытом – он же был в топ-20. Когда я в Истбурне летела Плишковой 1:4, он вышел и просто сказал пару слов – и я начала выигрывать. Это что-то нереальное».

Нью-Хэйвен, август 2018

«Да мне насрать на этот счет, я не понимаю какого **** я в корт попасть не могу».

Ухань, сентябрь 2018

Матч против Элины Свитолиной. Перед решающим сетом Турсунов эмоционально настроил Арину на борьбу, его «Закрой рот и начни играть в теннис» практически стало мемом.

Решающую партию Соболенко выиграла со счетом 6:1.

Индиан-Уэллс, март 2019

Соболенко летит со счетом 1:6, 1:2 Анжелик Кербер. Турсунов подходит к Арине, начинается фантастический диалог.

– Ты можешь поддержать меня, нет? .

– Нет, – после паузы Турсунов. 40 секунд молчания: Я пошел?

Соболенко выиграла второй сет со счетом 6:4, повела 4:1 в третьем, но запала не хватило, матч Арина все же проиграла.

Арина с русским тренером выиграла первые три титула в карьере.

Соболенко вылетела во втором круге US Open-2018, проиграв Юлии Путинцевой.

«Их мнение меня никак не касается». Дмитрий Турсунов – о критиках и работе с Соболенко

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