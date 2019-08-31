Eurosport
Надаль вытащил зажатого в толпе плачующего ребенка и оставил ему автограф
Милота дня.
18-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль стал героем очень милого момента.
Мальчик хотел взять у испанского теннисиста автограф, но его зажали в толпе. Надаль вытащил парня из тисков людей, вытер слезы и дал автограф.
«Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь еще и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!» – написал отец ребенка в твиттере.
- Надаль трижды побеждал на американском мэйджоре.
- В третьем круге US Open испанец сыграет с корейцем Хён Чоном.
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