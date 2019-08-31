Федерер уличил молодежь в недостаточном таланте. Но сам был не лучше

Неделю назад великий (не иначе) Роджер Федерер бросил фразу, на которую мало кто обратил внимание: «Во-первых, мы уже долгое время отбиваемся от все новых и новых игроков. Во-вторых, я не уверен, что они талантливы так же, как я, Рафа и Новак». Вроде бы все по делу: 11 последних «Шлемов» оставались за большой тройкой, в рейтинге ATP лишь Зверев и Дель Потро ворвались в топ-3 – и то ненадолго. Но настолько ли старички были лучше некстгена, когда сами только разменяли третий десяток?

Сравнивать Федерера, Надаля и Джоковича необходимо с главными фрешменами нынешнего тура, на которых и намекал Роджер. К ним относятся немец Саша Зверев и грек Стефанос Циципас — именно их считают будущим мужского тенниса. Для наглядности к ним добавим одного россиянина — Карена Хачанова, который был лучшим представителем некстгена из России. Будем сравнивать по четырем показателям на момент достижения каждым теннисистом 21 года (столько сейчас Циципасу):

титулы ATP;

лучший результат на «ТБШ»;

победы над игроками топ-10;

наилучший рейтинг.

Федерер Надаль Джокович Циципас Зверев Хачанов Титулы 3 21 10 3 6 1 «ТБШ» 1/4 «РГ», Уимблдон 2 титула «РГ» 1 титул АО 1/2 АО 4-й круг 2-й круг Победы над Топ-10 8 26 12 10 11 2 Наивысший рейтинг 8 2 3 5 4 42

Каждый из показателей по меньшей мере удивителен: Федерер сильно уступает товарищам по топ-3 рейтинга и по цифрам куда ближе к «менее талантливой молодежи». Абсолютно везде Роджер проигрывает либо немцу, либо греку, либо же сразу обоим – швейцарец реже обыгрывал игроков из первой десятки и в рейтинге стоял ниже молодых виз-а-ви. В очных встречах Федерер тоже не имеет громадного задела над представителями некстгена: со Стефаносом у Роджера две победы при одном поражении, со Зверевым и вовсе ничья (3-3) – об успехах в очных матчах, которыми кичился Роджер, речи точно не идет – чистое равенство по силам.

Так почему о таланте говорит именно Федерер? Был ли он лучше Циципаса и Зверева в их возрасте? По цифрам — точно нет. Нет сомнений в итоговом величии Федерера, но оно сформировано Роджером не в то время, когда он сам считался некстгеном. Поэтому о бесталанности фрешменов говорить могут и Надаль, и Ноле — но не Федерер. Да и первые два почти всегда лестно отзывались о новом поколении. Вот хотя бы слова Джока: «Я считаю, что в молодом поколении полно классных игроков».

Швейцарец заявил о «менее талантливой молодежи», но сделал это очень не вовремя. Судить о том, насколько одарен один теннисист или все его поколение, стоит не в реальном времени, а в ретроспективе. Через несколько лет, когда талант игроков окончательно будет раскрыт, его оценка и сравнение будут к месту. Здесь же Роджер лишь возвысил себя над теми, кто еще не сформировался как зрелый теннисист.

Роджер Федерер жмет руку Стефаносу Циципасу после поражения на Australian OpenGetty Images

Сейчас абсолютно все в руках некстгена: потеснят ли они в ближайшие годы большую тройку или закопают талант, зависит только от них. За последние три года практически половина поражений Федерера (10 из 22) и Джоковича (12 из 27) случилась от игроков до 25 лет. Циципас и Зверев, Медведев и Хачанов, Де Минаур и Шаповалов – это не полный список тех, кто вскоре может доказать, что слова Федерер о некстгене – лишь сотрясение воздуха.

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