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Федерер уличил молодежь в недостаточном таланте. Но сам был не лучше

Федерер уличил молодежь в недостаточном таланте. Но сам был не лучше
Александр Непраш

36 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Швейцарец не имел права на такое заявление

Неделю назад великий (не иначе) Роджер Федерер бросил фразу, на которую мало кто обратил внимание: «Во-первых, мы уже долгое время отбиваемся от все новых и новых игроков. Во-вторых, я не уверен, что они талантливы так же, как я, Рафа и Новак». Вроде бы все по делу: 11 последних «Шлемов» оставались за большой тройкой, в рейтинге ATP лишь Зверев и Дель Потро ворвались в топ-3 – и то ненадолго. Но настолько ли старички были лучше некстгена, когда сами только разменяли третий десяток?

Сравнивать Федерера, Надаля и Джоковича необходимо с главными фрешменами нынешнего тура, на которых и намекал Роджер. К ним относятся немец Саша Зверев и грек Стефанос Циципас — именно их считают будущим мужского тенниса. Для наглядности к ним добавим одного россиянина — Карена Хачанова, который был лучшим представителем некстгена из России. Будем сравнивать по четырем показателям на момент достижения каждым теннисистом 21 года (столько сейчас Циципасу):

  • титулы ATP;
  • лучший результат на «ТБШ»;
  • победы над игроками топ-10;
  • наилучший рейтинг.
Федерер Надаль Джокович Циципас Зверев Хачанов
Титулы 3 21 10 3 6 1
«ТБШ» 1/4 «РГ», Уимблдон 2 титула «РГ» 1 титул АО 1/2 АО 4-й круг 2-й круг
Победы над Топ-10 8 26 12 10 11 2
Наивысший рейтинг 8 2 3 5 4 42

Каждый из показателей по меньшей мере удивителен: Федерер сильно уступает товарищам по топ-3 рейтинга и по цифрам куда ближе к «менее талантливой молодежи». Абсолютно везде Роджер проигрывает либо немцу, либо греку, либо же сразу обоим – швейцарец реже обыгрывал игроков из первой десятки и в рейтинге стоял ниже молодых виз-а-ви. В очных встречах Федерер тоже не имеет громадного задела над представителями некстгена: со Стефаносом у Роджера две победы при одном поражении, со Зверевым и вовсе ничья (3-3) – об успехах в очных матчах, которыми кичился Роджер, речи точно не идет – чистое равенство по силам.

Так почему о таланте говорит именно Федерер? Был ли он лучше Циципаса и Зверева в их возрасте? По цифрам — точно нет. Нет сомнений в итоговом величии Федерера, но оно сформировано Роджером не в то время, когда он сам считался некстгеном. Поэтому о бесталанности фрешменов говорить могут и Надаль, и Ноле — но не Федерер. Да и первые два почти всегда лестно отзывались о новом поколении. Вот хотя бы слова Джока: «Я считаю, что в молодом поколении полно классных игроков».

Швейцарец заявил о «менее талантливой молодежи», но сделал это очень не вовремя. Судить о том, насколько одарен один теннисист или все его поколение, стоит не в реальном времени, а в ретроспективе. Через несколько лет, когда талант игроков окончательно будет раскрыт, его оценка и сравнение будут к месту. Здесь же Роджер лишь возвысил себя над теми, кто еще не сформировался как зрелый теннисист.

Роджер Федерер жмет руку Стефаносу Циципасу после поражения на Australian Open

Роджер Федерер жмет руку Стефаносу Циципасу после поражения на Australian OpenGetty Images

Сейчас абсолютно все в руках некстгена: потеснят ли они в ближайшие годы большую тройку или закопают талант, зависит только от них. За последние три года практически половина поражений Федерера (10 из 22) и Джоковича (12 из 27) случилась от игроков до 25 лет. Циципас и Зверев, Медведев и Хачанов, Де Минаур и Шаповалов – это не полный список тех, кто вскоре может доказать, что слова Федерер о некстгене – лишь сотрясение воздуха.

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