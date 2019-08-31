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Федерер уличил молодежь в недостаточном таланте. Но сам был не лучше
Швейцарец не имел права на такое заявление
Неделю назад великий (не иначе) Роджер Федерер бросил фразу, на которую мало кто обратил внимание: «Во-первых, мы уже долгое время отбиваемся от все новых и новых игроков. Во-вторых, я не уверен, что они талантливы так же, как я, Рафа и Новак». Вроде бы все по делу: 11 последних «Шлемов» оставались за большой тройкой, в рейтинге ATP лишь Зверев и Дель Потро ворвались в топ-3 – и то ненадолго. Но настолько ли старички были лучше некстгена, когда сами только разменяли третий десяток?
Сравнивать Федерера, Надаля и Джоковича необходимо с главными фрешменами нынешнего тура, на которых и намекал Роджер. К ним относятся немец Саша Зверев и грек Стефанос Циципас — именно их считают будущим мужского тенниса. Для наглядности к ним добавим одного россиянина — Карена Хачанова, который был лучшим представителем некстгена из России. Будем сравнивать по четырем показателям на момент достижения каждым теннисистом 21 года (столько сейчас Циципасу):
- титулы ATP;
- лучший результат на «ТБШ»;
- победы над игроками топ-10;
- наилучший рейтинг.
|Федерер
|Надаль
|Джокович
|Циципас
|Зверев
|Хачанов
|Титулы
|3
|21
|10
|3
|6
|1
|«ТБШ»
|1/4 «РГ», Уимблдон
|2 титула «РГ»
|1 титул АО
|1/2 АО
|4-й круг
|2-й круг
|Победы над Топ-10
|8
|26
|12
|10
|11
|2
|Наивысший рейтинг
|8
|2
|3
|5
|4
|42
Каждый из показателей по меньшей мере удивителен: Федерер сильно уступает товарищам по топ-3 рейтинга и по цифрам куда ближе к «менее талантливой молодежи». Абсолютно везде Роджер проигрывает либо немцу, либо греку, либо же сразу обоим – швейцарец реже обыгрывал игроков из первой десятки и в рейтинге стоял ниже молодых виз-а-ви. В очных встречах Федерер тоже не имеет громадного задела над представителями некстгена: со Стефаносом у Роджера две победы при одном поражении, со Зверевым и вовсе ничья (3-3) – об успехах в очных матчах, которыми кичился Роджер, речи точно не идет – чистое равенство по силам.
Так почему о таланте говорит именно Федерер? Был ли он лучше Циципаса и Зверева в их возрасте? По цифрам — точно нет. Нет сомнений в итоговом величии Федерера, но оно сформировано Роджером не в то время, когда он сам считался некстгеном. Поэтому о бесталанности фрешменов говорить могут и Надаль, и Ноле — но не Федерер. Да и первые два почти всегда лестно отзывались о новом поколении. Вот хотя бы слова Джока: «Я считаю, что в молодом поколении полно классных игроков».
Швейцарец заявил о «менее талантливой молодежи», но сделал это очень не вовремя. Судить о том, насколько одарен один теннисист или все его поколение, стоит не в реальном времени, а в ретроспективе. Через несколько лет, когда талант игроков окончательно будет раскрыт, его оценка и сравнение будут к месту. Здесь же Роджер лишь возвысил себя над теми, кто еще не сформировался как зрелый теннисист.
Роджер Федерер жмет руку Стефаносу Циципасу после поражения на Australian OpenGetty Images
Сейчас абсолютно все в руках некстгена: потеснят ли они в ближайшие годы большую тройку или закопают талант, зависит только от них. За последние три года практически половина поражений Федерера (10 из 22) и Джоковича (12 из 27) случилась от игроков до 25 лет. Циципас и Зверев, Медведев и Хачанов, Де Минаур и Шаповалов – это не полный список тех, кто вскоре может доказать, что слова Федерер о некстгене – лишь сотрясение воздуха.
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