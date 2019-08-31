Медведев оштрафован на 8 тысяч евро за средний палец и поведение в матче с Лопесом

Лучший теннисист России Даниил Медведев заплатит штраф за поведение в матче третьего круга US Open против Фелисиано Лопеса.

По ходу встречи Медведев грубо обошелся с болбоем, выхватив у того полотенце, предъявлял претензии судье на вышке и показал средний палец зрителям. Суммарно за эти выходки Даниил оштрафован на 9 тысяч долларов (8 тысяч евро): пятью тысячами оценено неспортивное поведение, еще четырьмя – некрасивый жест.

Всего за три круга Медведев проштрафился на 19 тысяч долларов (17 тысяч евро), но заработал при этом 280 тысяч (237 в евро).

Благодаря победе над Лопесом Медведев вышел в четвертый круг и повторил лучший результат на «Шлеме».

За четвертьфинал Даниил сразится с немецким теннисистом Домиником Кёпфером.

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