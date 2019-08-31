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«Заценил, что он сказал трибунам». Кирьос – о поведении Медведева
А как тут без комментария Ника?
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поведение Даниила Медведева в матче третьего круга US Open против испанца Фелисиано Лопеса.
«Ха-ха-ха, я заценил, что Медведев сказал толпе прошлым вечером», – написал 24-летний Кирьос.
- В первом сете Медведев показал средний палец трибунам, которые были недовольны его поведением с болбоем и болели против него.
- Даниил выиграл со счетом 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4 и в послематчевом интервью поблагодарил зрителей, заявив, что их отрицательная энергия помогла ему победить.
- Кирьос в третьем круге турнира сыграет с Андреем Рублевым.
Медведев показал средний палец трибунам и под уханье фанатов победил Лопеса
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