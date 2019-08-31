Getty Images

«Заценил, что он сказал трибунам». Кирьос – о поведении Медведева

«Заценил, что он сказал трибунам». Кирьос – о поведении Медведева
Eurosport

1 час назад

А как тут без комментария Ника?

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поведение Даниила Медведева в матче третьего круга US Open против испанца Фелисиано Лопеса.

«Ха-ха-ха, я заценил, что Медведев сказал толпе прошлым вечером», – написал 24-летний Кирьос.

  • В первом сете Медведев показал средний палец трибунам, которые были недовольны его поведением с болбоем и болели против него.
  • Даниил выиграл со счетом 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4 и в послематчевом интервью поблагодарил зрителей, заявив, что их отрицательная энергия помогла ему победить.
  • Кирьос в третьем круге турнира сыграет с Андреем Рублевым.

Медведев показал средний палец трибунам и под уханье фанатов победил Лопеса

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

US Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте