Getty Images
Контавейт снялась с US Open из-за острой болезни, но продолжит играть в паре с Касаткиной
Здоровья Анетт!
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вынуждена сняться c одиночного турнира US Open из-за болезни.
Пресс-служба мэйджора сообщает, что причиной стало вирусное заболевание. 23-летняя спортсменка не сыграет матч третьего круга против Белинды Бенчич, но в случае выздоровления планирует продолжить борьбу в парном разряде, где поборется за выход в третий круг вместе с Дарьей Касаткиной.
- Контавейт занимает 21-е место в текущем рейтинге WTA.
- Бенчич в четвертом круге сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Кори Гауфф.
- В парном турнире Контавейт и Касаткина вышли на Голубиц и Соррибес, матч запланирован на 1 сентября.
Касаткина за год провалилась из топ-10 в пятый десяток. Что произошло с экс-первой ракеткой России?
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте