Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вынуждена сняться c одиночного турнира US Open из-за болезни.

Пресс-служба мэйджора сообщает, что причиной стало вирусное заболевание. 23-летняя спортсменка не сыграет матч третьего круга против Белинды Бенчич, но в случае выздоровления планирует продолжить борьбу в парном разряде, где поборется за выход в третий круг вместе с Дарьей Касаткиной.

Контавейт занимает 21-е место в текущем рейтинге WTA.

Бенчич в четвертом круге сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Кори Гауфф.

В парном турнире Контавейт и Касаткина вышли на Голубиц и Соррибес, матч запланирован на 1 сентября.

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