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Кирьос восхитился жестом Медведева и поставил его фото на обложку в твиттере

Кирьос восхитился жестом Медведева и поставил его фото на обложку в твиттере
Eurosport

1 час назад

Австралиец любит таких же резких парней, как и он сам.

Ник Кирьос оценил дерзкое поведение российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга US Open против Фелисиано Лопеса.

По ходу игры Даниил показал болельщикам средний палец – этот жест особенно понравился Нику. Настолько, что австралиец поместил фото с Медведевым на обложку личной страницы в твиттере.

  • Ник в последние несколько недель часто восхищается Медведевым – его теннисом и неигровыми действиями.
  • Сам Кирьос в третьем круге US Open встретится с другим представителем России Андреем Рублевым.
  • Медведев в четвертом раунде сыграет с Домиником Кёпфером из Германии.

«Заценил, что он сказал трибунам». Кирьос – о поведении Медведева

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