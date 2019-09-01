Eurosport
Кирьос восхитился жестом Медведева и поставил его фото на обложку в твиттере
Австралиец любит таких же резких парней, как и он сам.
Ник Кирьос оценил дерзкое поведение российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга US Open против Фелисиано Лопеса.
По ходу игры Даниил показал болельщикам средний палец – этот жест особенно понравился Нику. Настолько, что австралиец поместил фото с Медведевым на обложку личной страницы в твиттере.
- Ник в последние несколько недель часто восхищается Медведевым – его теннисом и неигровыми действиями.
- Сам Кирьос в третьем круге US Open встретится с другим представителем России Андреем Рублевым.
- Медведев в четвертом раунде сыграет с Домиником Кёпфером из Германии.
«Заценил, что он сказал трибунам». Кирьос – о поведении Медведева
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