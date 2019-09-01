Третья ракетка России Андрей Рублев вышел в 1/8 финала US Open-2019, обыграв Ник Кирьоса из Австралии – 7:6(5), 7:6(5), 6:3.

Трехсетовый поединок продолжался 1 час 54 минуты, правда, последнюю партию Рублев уложил в 25 минут. Ник играл активнее, у него почти в 3 раза больше эйсов (30-12), больше активно выигранных мячей (47-34), но судьбу игры предопределили невынужденные ошибки, которых у Кирьоса набралось 38, а у Рублева – 14.

Рублев второй раз вышел во вторую неделю мэйджора – первый раз это случилось на US Open-2017. Тогда он дошел до 1/4 финала.

За выход в эту стадию сейчас он поспорит с итальянцем Маттео Берреттини.

Кирьос восхитился жестом Медведева и поставил его фото на обложку в твиттере

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