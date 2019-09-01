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Осака обняла плачущую Гауфф, пригласила дать интервью вместе и расплакалась сама
Предельно достойный ответ на поведение трибун.
Первая ракетка мира Наоми Осака обыграла в третьем круге US Open 15-летнюю хозяйку корта Кори Гауфф и растопила сердца зрителей, которые естественно весь матч активно болели против японки.
После игры Наоми обняла плачущую Гауфф и предложила дать совместное интервью на корте. Та сквозь слезы поблагодарила трибуны за поддержку и сказала, что не хочет отнимать этот момент у Осаки.
После японка уже сама обратилась к команде Гауфф, членов которой она знает по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф еще была ребенком. «Вы вырастили невероятную теннисистку», – заявила Осака и расплакалась уже сама.
- Осака – действующая чемпионка US Open.
- В четвертом раунде Наоми сыграет с Белиндой Бенчич.
Осака: «Надеюсь, пубертат еще не закончился. Выгляжу как неприправленная курица»
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