Мужчины

Как дела у топ-3?

Новак Джокович и Рафаэль Надаль проявили редкостное единодушие отдав соперникам – Денису Кудле и Хён Чону всего 9 геймов. Роджер Федерер пошел еще дальше и подарил Даниэлю Эвансу всего пять очков. Поэтому самое интересное с Биг-3 происходило вне корта.

Новак Джокович воевал с фанатом на тренировке, который предложил ему сняться из-за проблем с плечом:

«Поверь мне, я найду тебя». Джокович пригрозил фанату за совет сняться с US Open

Рафа Надаль успокоил мальчика и растрогал остальных:

Надаль вытащил зажатого в толпе плачующего ребенка и оставил ему автограф

А Роджера взбесили очередные обвинения в преференциях:

«Слишком часто слушаю подобное дерьмо». Федерера разозлили слова Эванса про влияние Роджера

Все штатно, идем дальше.

Что с Медведевым и Рублевым?

Даниил Медведев вновь дал волю эмоциям: бросал полотенце и ракетки, наезжал на судью, показывал средний палец трибунам.

Видео - Медведев показывает средний палец трибунам 00:46

Все это не помешало в четырех сетах убрать Фелисиано Лопеса (первый выход Даниил во вторую неделю US Open), а после дать интервью в стиле суперзлодея на фоне свиста фанатов: «На тренировке перед матчем я думал, что не смогу играть, не смогу бегать, выдерживать длинные розыгрыши. Но публика мне дала такую энергию, что я просто знал: этот матч я не проиграю, я возьму всю энергию каждого человека, который свистел против меня, чтобы он лег спать с мыслью, что я выиграл из-за него, из-за этого человека, который меня освистывал».

Видео - Блестящая и эмоциональная игра Медведева в том самом скандальном матче против Лопеса 03:10

Рублев без выкидонов в трех сетах убрал Ника Кирьоса, уместив победу в 2 часа (1 час 54 минуты, если быть совсем точными). Шансы у русских теннисистов на четвертьфинал весьма неплохие. Медведев сыграет с Домиником Кёпфером, Рублев – с Маттео Берреттини. Более чем проходимые соперники.

Видео - У Кирьоса хорошо проходили укороченные, у Рублева – все остальное, потому он и победил 03:03

Как там некстген?

Александр Зверев изрядно помучился со словенцем Альяжом Бедене – из четырех сетов три закончились тай-брейками. Два из них взял русский немец, что и помогло ему победить. Мини-сенсацией стала победа Алекса де Минаура над Кэем Нисикори. Седьмую ракетку мира также зачехлили в четырех партиях.

Сенсации?

К ним можно отнести победу следующего соперника Медведева Кёпфера над 18-й ракеткой мира Николозом Басилашвили. 4 сета, последний – 6:1. О поражении Кэя Нисикори от Де Минаура уже сказано выше. В остальном же ничего необычного.

Видео - Удары Кёпфера по линии поставили Басилашвили в тупик. Но теперь немца ждет Медведев 03:03

Женщины

Кто из топов идет дальше?

Первая ракетка мира Наоми Осака билась не только с главной юниоркой женского тура Кори Гауфф, но и с переполненной ареной, которая поддерживала американку. Японка справилась с обеими – Гауфф она повесила баранку, а после выдала самый милый момент дня: обняла плачущую Гауфф, предложила дать совместное интервью на корте и на нем сам же и расплакалась.

Осака обняла плачущую Гауфф, пригласила дать интервью вместе и расплакалась сама

Примерно также закончилось и украинское дерби (только без слез): Даяна Ястремская забрала у пятой ракетки турнира Элины Свитолиной лишь два гейма в первом сете. В остальном – тотальное превосходство музы Гаэля Монфиса.

Видео - Украинское дерби выдалось красивым, но коротким: Свитолина отдала Ястремской лишь 2 гейма 02:41

Пришлось помучиться Эшли Барти (2), которой навязала борьбу Мария Саккари, но в итоге – 7:5, 6:3, а Каролине Плишковой и вовсе пришлось уходить в третий сет, чтобы усмирить неуступчивую представительницу Туниса Онс Жабер.

Серена пока что идет катком – Каролине Муховой она отдала всего 5 геймов.

Видео - Серена с суровым лицом разнесла Мухову и впервые улыбнулась только после матча 03:05

Что с русскими девушками?

А точно. Они все вылетели во втором круге.

Сенсации и прорывы

Короткой строкой. Опытная Юлия Гёргес не заметила на корте седьмую ракетку мира Кики Бертенс. Продолжает все крушить на харде Бьянка Андрееску, убравшая с турнира Каролин Возняцки, между прочим. Во вторую неделю прорвались две американки, не входящие в топ-100 рейтинга – Тейлор Таунсенд и Кристи Ан.

Федерер уличил молодежь в недостаточном таланте. Но сам был не лучше

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