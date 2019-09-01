Рафаэль Надаль рассказал о своем календаре на финальную часть сезона-2019.

«Честно говоря, первые три-четыре месяца сезона были очень тяжелыми, у меня было слишком много проблем.

После Барселоны все пошло на поправку. Мне удалось подлечить тело и почувствовать себя более-менее свободно при движении. Это позволило мне снова заиграть на высоком уровне и, что главное, снова получать удовольствие от тенниса.

Не думаю, что выступлю на многих турнирах до конца сезона. Только на нескольких. А этот турнир – главный из них. Постараюсь показать свою лучшую игру и сделаю все, чтобы быть готовым к следующему матчу», – сказал Надаль на пресс-конференции.

В четвертом раунде Рафа сыграет с чемпионом US Open-2014 Марином Чиличем.

Надаль может во второй раз в карьере дойти полуфиналов всех четырех мэйджоров за сезон. Прежде ему это удавалось только в 2008 году.

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