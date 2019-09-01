🎾Федерер против Гоффена на Eurosport 1. Они уже ждут тебя у экрана

Роджер Федерер ведет борьбу за выход в четвертьфинал US Open. Его соперник – финалист турнира в Цинциннати и 15-я ракетка мира из Бельгии Давид Гоффен.

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Роджер Федерер – третья ракетка мира.

В четвертьфинале победитель этого матча сойдется с сильнейшим из пары Григор Димитров – Алекс де Минаур.

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