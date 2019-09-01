Getty Images
🎾Федерер против Гоффена на Eurosport 1. Они уже ждут тебя у экрана
Маэстро в битве за четвертьфинал US Open.
Роджер Федерер ведет борьбу за выход в четвертьфинал US Open. Его соперник – финалист турнира в Цинциннати и 15-я ракетка мира из Бельгии Давид Гоффен.
Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Роджер Федерер – третья ракетка мира.
- В четвертьфинале победитель этого матча сойдется с сильнейшим из пары Григор Димитров – Алекс де Минаур.
Федерер уличил молодежь в недостаточном таланте. Но сам был не лучше
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте