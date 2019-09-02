Российский теннисист Даниил Медведев вышел в дебютный четвертьфинал на мэйджорах, обыграв в четвертом круге US Open Доминика Кёпфера – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2).

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. При примерном равенстве по ключевым показателям (42-39 по активно выигранным мячам и 51-45 по невынужденным ошибкам в пользу немца) решающими моментами стала подача (преимущество Медведева по эйсам 15-2), а также реализация брей-пойнтов – 6/10 у Медведева и всего 4/14 у Кёпфера.

В четвертьфинале Медведеву предстоит сыграть со Стэном Вавринкой.

Швейцарец прошел в восьмерку лучших после снятия Новака Джоковича.

Кирьос восхитился жестом Медведева и поставил его фото на обложку в твиттере

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