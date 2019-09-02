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Джокович снялся с матча против Вавринки из-за травмы. Трибуны проводили его недовольным гулом
Может, стоило проявить больше уважения прошлогоднему чемпиону?
Первая ракетка мира Новак Джокович не смог доиграть матч четвертого круга US Open против Стэна Вавринки из-за травмы плеча.
По ходу всего турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом, в игре против швейцарца Ноле несколько раз вызывал физиотерапевта, но в итоге при счете 4:6, 5:7,1:2 Ноле отказался от продолжения борьбы.
Примечательна реакция публики, которая, вместо того, чтобы поддержать Новака, начала недовольно гудеть.
- Вавринка в 1/4 финала сыграет с Даниилом Медведвым.
- Новак прошлогодний победитель US Open. Последние 3 года действующие победители американского мэйджора снимаются по ходу следующего турнира.
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