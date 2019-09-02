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Джокович снялся с матча против Вавринки из-за травмы. Трибуны проводили его недовольным гулом

Джокович снялся с матча против Вавринки из-за травмы. Трибуны проводили его недовольным гулом
Eurosport

22 мин. назад

Может, стоило проявить больше уважения прошлогоднему чемпиону?

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог доиграть матч четвертого круга US Open против Стэна Вавринки из-за травмы плеча.

По ходу всего турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом, в игре против швейцарца Ноле несколько раз вызывал физиотерапевта, но в итоге при счете 4:6, 5:7,1:2 Ноле отказался от продолжения борьбы.

Примечательна реакция публики, которая, вместо того, чтобы поддержать Новака, начала недовольно гудеть.

  • Вавринка в 1/4 финала сыграет с Даниилом Медведвым.
  • Новак прошлогодний победитель US Open. Последние 3 года действующие победители американского мэйджора снимаются по ходу следующего турнира.

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