Первая ракетка мира Новак Джокович не смог доиграть матч четвертого круга US Open против Стэна Вавринки из-за травмы плеча.

По ходу всего турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом, в игре против швейцарца Ноле несколько раз вызывал физиотерапевта, но в итоге при счете 4:6, 5:7,1:2 Ноле отказался от продолжения борьбы.

Примечательна реакция публики, которая, вместо того, чтобы поддержать Новака, начала недовольно гудеть.

Вавринка в 1/4 финала сыграет с Даниилом Медведвым.

Новак прошлогодний победитель US Open. Последние 3 года действующие победители американского мэйджора снимаются по ходу следующего турнира.

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