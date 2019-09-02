Четвертьфиналист US Open-2019 Даниил Медведев рассказал о физическом состоянии после игры с Домиником Кёпфером, а также о продолжающейся дуэли с трибунами.

«Сегодня публика совсем чуть-чуть лояльнее, стадион агрессивно болел всю игру за немца.

Это как в компьютерной игре. Например, я знаю, что соперник очень бесится, когда в конце кого-то убиваю. Тогда специально стараюсь в последние 20 секунд кого-то убить, чтобы он выбесился. Чтобы он из-за этого стал проигрывать. Я говорю американцам прямо: «Вы против меня болеете – я буду выигрывать». А они продолжают болеть против меня. Вот как это объяснить? Я не понимаю.

Очень сильно болели оба паха, особенно правый. Я даже не мог размяться из-за этого, поиграл 15 минут, подумал, что если на матче будет больно, то не буду играть. Плечо тоже сильно болело. Но выпил обезболивающего. В принципе, стало легче. Но опять же, если бы болельщики против меня не болели, скорее всего, мне бы было больно и тяжело. Но когда я вышел на корт, то сказал себе: «Против них [зрителей] я сегодня не проиграю».

Буду смотреть матч Джокович – Вавринка. Это классика «Больших шлемов». Помню, когда играл в юниорах, они каждый полуфинал между собой разыгрывали в сумасшедших матчах. Буду наслаждаться теннисом и готовиться к победителю»

Для Медведева это дебют в топ-8 на мэйджорах.

В четвертьфинале Даниилу предстоит сыграть со Стэном Вавринкой. Швейцарец прошел в восьмерку лучших после снятия Новака Джоковича.

Джокович снялся с матча против Вавринки из-за травмы. Трибуны проводили его недовольным гулом

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