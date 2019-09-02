То, что Даниил Медведев – теннисист эмоциональный, было известно давно. Несколько раз спортсмен плыл на Уимблдоне – можно вспомнить, как после вылета в 2017 году он высыпал монеты из кошелька около судейской вышки. Но, пожалуй, впервые Даниил вошел в роль суперзлодея осознанно.

С чего все началось

Хотя началось все опять же с небольшого провала. В первом сете матча третьего круга US Open против Фелисиано Лопеса он проиграл гейм на подаче с 40-15, после чего с досады вырвал полотенце из рук болбоя и бросил его на корт. Следом в сторону судьи полетели ракетка и ругательства – все из-за предупреждения за неспортивное поведение.

Трибунам поведение Медведева уже тогда не понравилось, а тут Даниил в очень доступной форме ответил всем присутствующим.

Видео - Медведев показывает средний палец трибунам 00:46

После этого каждую ошибку русского теннисиста встречали чуть ли не овацией. Даниил проиграл сет, но дальше взял в себя в руки и победил Лопеса, несмотря на яростную поддержку испанца со стороны большинства зрителей.

«Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что я был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – сказал Медведев свистящим фанатам после матча, хотя немного позднее немного подостыл.

«В матче с Лопесом я повел себя как идиот, если честно. Делал то, чем не могу гордиться. Я работаю над тем, чтобы на корте быть лучше, потому что за пределами корта я искренне считаю себя хорошим человеком», – добавил на следующий день Даниил. Правда, это не избавило его от штрафа в девять тысяч долларов.

Зато получил ободрение от другого enfant terrible мужского тенниса – Ника Кирьоса, который поставил фото со средним пальцем на обложку профиля в твиттере.

Что произошло дальше

Ответочку трибуны кинули уже при выходе Медведева на следующий матч против Доминика Кёпфера. Как только диктор объявил фамилию русского теннисиста раздалось протяжное «бууууу».

Видео - Только послушай, как трибуны встретили Медведева при выходе на корт 00:29

Даниила это совершенно не вывело из себя, как и то, что трибуны опять болели против него. Медведев победил в четырех сетах, а после матч-пойнта устроил победные пляски на корте.

Видео - Медведев станцевал перед трибунами и попросил их свистеть еще громче 01:37

А после дал еще одно раззадоривающее трибуны интервью на корте:

«Сегодня публика совсем чуть-чуть лояльнее, стадион агрессивно болел всю игру за немца. Это как в компьютерной игре. Например, я знаю, что соперник очень бесится, когда в конце кого-то убиваю. Тогда специально стараюсь в последние 20 секунд кого-то убить, чтобы он выбесился. Чтобы он из-за этого стал проигрывать. Я говорю американцам прямо: «Вы против меня болеете – я буду выигрывать». А они продолжают болеть против меня. Вот как это объяснить? Я не понимаю.

Очень сильно болели оба паха, особенно правый. Плечо тоже сильно болело. Но выпил обезболивающего. В принципе, стало легче. Но опять же, если бы болельщики против меня не болели, скорее всего, мне бы было больно и тяжело. Но когда я вышел на корт, то сказал себе: «Против них [зрителей] я сегодня не проиграю».

В четвертьфинале Медведев сыграет со Стэном Вавринкой. Швейцарца в Нью-Йорке и так любят, а тут ему гарантирована бешеная поддержка. Но такое впечатление, что Даниил научился подзаряжаться негативной энергией трибун. Этот Джокович-стайл вполне может и помочь – главное, сохранить голову холодной, что пятой ракетке мира удается далеко не всегда.

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