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Американские фанаты ненавидят Медведева. Почему и как это поможет Даниилу выиграть US Open
Русского теннисиста на оставшихся матчах ждет крайне холодный прием.
То, что Даниил Медведев – теннисист эмоциональный, было известно давно. Несколько раз спортсмен плыл на Уимблдоне – можно вспомнить, как после вылета в 2017 году он высыпал монеты из кошелька около судейской вышки. Но, пожалуй, впервые Даниил вошел в роль суперзлодея осознанно.
С чего все началось
Хотя началось все опять же с небольшого провала. В первом сете матча третьего круга US Open против Фелисиано Лопеса он проиграл гейм на подаче с 40-15, после чего с досады вырвал полотенце из рук болбоя и бросил его на корт. Следом в сторону судьи полетели ракетка и ругательства – все из-за предупреждения за неспортивное поведение.
Трибунам поведение Медведева уже тогда не понравилось, а тут Даниил в очень доступной форме ответил всем присутствующим.
После этого каждую ошибку русского теннисиста встречали чуть ли не овацией. Даниил проиграл сет, но дальше взял в себя в руки и победил Лопеса, несмотря на яростную поддержку испанца со стороны большинства зрителей.
«Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что я был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – сказал Медведев свистящим фанатам после матча, хотя немного позднее немного подостыл.
«В матче с Лопесом я повел себя как идиот, если честно. Делал то, чем не могу гордиться. Я работаю над тем, чтобы на корте быть лучше, потому что за пределами корта я искренне считаю себя хорошим человеком», – добавил на следующий день Даниил. Правда, это не избавило его от штрафа в девять тысяч долларов.
Зато получил ободрение от другого enfant terrible мужского тенниса – Ника Кирьоса, который поставил фото со средним пальцем на обложку профиля в твиттере.
Что произошло дальше
Ответочку трибуны кинули уже при выходе Медведева на следующий матч против Доминика Кёпфера. Как только диктор объявил фамилию русского теннисиста раздалось протяжное «бууууу».
Даниила это совершенно не вывело из себя, как и то, что трибуны опять болели против него. Медведев победил в четырех сетах, а после матч-пойнта устроил победные пляски на корте.
А после дал еще одно раззадоривающее трибуны интервью на корте:
«Сегодня публика совсем чуть-чуть лояльнее, стадион агрессивно болел всю игру за немца. Это как в компьютерной игре. Например, я знаю, что соперник очень бесится, когда в конце кого-то убиваю. Тогда специально стараюсь в последние 20 секунд кого-то убить, чтобы он выбесился. Чтобы он из-за этого стал проигрывать. Я говорю американцам прямо: «Вы против меня болеете – я буду выигрывать». А они продолжают болеть против меня. Вот как это объяснить? Я не понимаю.
Очень сильно болели оба паха, особенно правый. Плечо тоже сильно болело. Но выпил обезболивающего. В принципе, стало легче. Но опять же, если бы болельщики против меня не болели, скорее всего, мне бы было больно и тяжело. Но когда я вышел на корт, то сказал себе: «Против них [зрителей] я сегодня не проиграю».
В четвертьфинале Медведев сыграет со Стэном Вавринкой. Швейцарца в Нью-Йорке и так любят, а тут ему гарантирована бешеная поддержка. Но такое впечатление, что Даниил научился подзаряжаться негативной энергией трибун. Этот Джокович-стайл вполне может и помочь – главное, сохранить голову холодной, что пятой ракетке мира удается далеко не всегда.