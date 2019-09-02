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🎾Смотри бой Рублева за выход в четвертьфинал US Open на Eurosport 2

🎾Смотри бой Рублева за выход в четвертьфинал US Open на Eurosport 2
Eurosport

6 мин. назад

Андрей мчится во второй четвертьфинал мэйджора в карьере.

На Eurosport 2 начинается трансляция матча четвертого раунда Открытого чемпионата США. Третья ракетка России Андрей Рублев сойдется с итальянцем Маттео Берреттини..

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • В личном противостоянии Андрея и Маттео установилось равенство: 1-1. В 2018 году Берреттини победил Рублева в Гштааде, Андрей взял реванш в Марселе в этом году.
  • Рублев сыграл в четвертьфинале US Open-2017.
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