Австралийский теннисист Ник Кирьос посетил матч второго раунда US Open в парном разряде, в котором встретились Анна Калинская/Юлия Путинцева и Алисия Росольска/Шуай Пен.

Как сообщила журналистка Блэр Хэнли, работавшая на матче, во время выхода Калинской Кирьос выкрикнул фразу: «Это моя любимая теннисистка».

Пара Калинская/Путинцева выиграла у пары Росольска/Пен со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

В следующем раунде Калинская/Путинцева сыграют с парой Тимеа Бабош/Кристина Младенович.

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